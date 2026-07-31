Equipos chinos de mantenimiento de la paz parten hacia República Centroafricana y Chipre

BEIJING, Dos equipos de policías chinos encargados del mantenimiento de la paz, formados por un total de siete oficiales, partieron para hacer parte de las misiones de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y Chipre, informó hoy viernes el Ministerio de Seguridad Pública de China.

El jueves se celebró en Beijing una ceremonia de despedida para los dos equipos, según detalló la cartera y agregó que, una vez en las zonas de la misión, los agentes se centrarán en garantizar la seguridad de la población civil, colaborarán en el desarrollo de los sistemas policiales locales, apoyarán las tareas de alivio humanitario y proteger al personal y las instalaciones de la ONU.

Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, China apoya firmemente y participa de manera activa en las operaciones de mantenimiento de la paz del organismo.

Un responsable del ministerio señaló que los oficiales policiales chinos desempeñarán sus funciones bajo el mandato de la ONU, las cuales incluyen la lucha contra la delincuencia, la protección de los derechos humanos y la reconstrucción de la capacidad local de aplicación de la ley.

Con información de – Xinhua