Aleksander Ceferin: el principal adversario de la FIFA en Europa

En tan solo 48 horas, Aleksander Ceferin logró unir a las 55 federaciones miembro de la UEFA en la oposición a los planes de la FIFA de atraer inversores, convirtiendo a este en su mayor logro como presidente de la UEFA, justo en la recta final de su mandato.

De esta forma, la UEFA determinó que si la federación mundial mantiene su intención de vender participaciones en el negocio del Mundial de Fútbol a inversores privados, Europa amenaza con boicotear todas las competiciones de la FIFA.

El hecho de que las 55 federaciones miembro de la UEFA se sumaran a la postura de Ceferin subraya el respaldo del que goza el esloveno en Europa. Mientras que la FIFA sorprendió a muchas federaciones con sus planes, él organizó en muy poco tiempo una respuesta conjunta de la UEFA y convenció incluso a federaciones que en un principio se mostraban reticentes, como la de República Checa.

No es la primera vez que el esloveno lidera la resistencia europea contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Ya en 2018, la UEFA se opuso a los planes de reforma de Infantino para el fútbol mundial, que suponían una inversión de miles de millones. Ceferin acaparó la atención internacional sobre todo en 2021, en la lucha contra la Superliga europea. Junto con las federaciones nacionales, las ligas y los clubes, la UEFA logró acabar con el proyecto en cuestión de días.

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