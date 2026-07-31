Estas son las nuevas tarifas de los buses interprovinciales desde Guayaquil: cuánto costarán los pasajes desde el 1 de agosto

Viajar desde Guayaquil hacia distintas provincias del Ecuador será más costoso a partir del 1 de agosto de 2026.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aprobó un incremento del 25 % en las tarifas del transporte interprovincial, medida que comenzará a aplicarse en las cooperativas que operan desde la Terminal Terrestre de Guayaquil.

El ajuste impactará rutas de alta demanda como Quito, Cuenca, Manta, Santo Domingo, Machala, Ambato, Quevedo y Esmeraldas.

La ANT aprueba un aumento del 25 % en las tarifas del transporte interprovincial

La Agencia Nacional de Tránsito autorizó la actualización del cuadro tarifario para el transporte interprovincial en Ecuador, una decisión que representa un incremento de hasta el 25 % en el precio de los pasajes.

Aunque algunas cooperativas mantenían los valores anteriores durante las últimas horas previas a la entrada en vigor de la medida, el personal de venta confirmó que los nuevos precios comenzarán a cobrarse desde la madrugada del sábado 1 de agosto, en cumplimiento de la resolución de la ANT.

El incremento responde a la actualización de las tarifas autorizadas para el transporte terrestre y afectará principalmente a quienes viajan desde Guayaquil hacia otras ciudades del país.

Nuevas tarifas de los pasajes desde Guayaquil

Estas son algunas de las rutas que registrarán cambios en sus valores:

Ruta Tarifa actual Nueva tarifa Guayaquil – Cuenca (Alianza) $9,45 $11,75 Guayaquil – Milagro (Ejecutivo Express) $1,55 aprox. $1,94 Guayaquil – Quevedo (Valencia) $5,25 $6,50 Guayaquil – Manta y Portoviejo (Reina del Camino) $7,25 $9,03 Guayaquil – Santo Domingo (Zaracay) $8,25 $10,25 Guayaquil – Quito (Aerotaxi) $13 $15 Guayaquil – Esmeraldas (Aerotaxi) $13 $15 Guayaquil – Esmeraldas (Trans Esmeraldas) $14,50 $17 Guayaquil – Machala (Ecuatoriano Pullman) $7,25 Cerca de $10 Guayaquil – Huaquillas (Ecuatoriano Pullman) $8,25 Cerca de $10 Guayaquil – Ambato (Patria) $8 $10

Las rutas más utilizadas tendrán incrementos de hasta dos dólares

Los mayores aumentos se reflejan en los trayectos de larga distancia.Por ejemplo:

El viaje entre Guayaquil y Cuenca aumentará $2,30 .

aumentará . El pasaje hacia Esmeraldas llegará hasta $17 en algunas cooperativas.

llegará hasta en algunas cooperativas. Viajar a Quito costará $15 .

costará . Las rutas hacia Machala, Huaquillas y Ambato también registrarán incrementos importantes.

En recorridos cortos, como Guayaquil-Milagro, el ajuste será menor, aunque igualmente responde al incremento del 25 % aprobado por la ANT.

¿Desde cuándo rigen las nuevas tarifas?

Las nuevas tarifas entrarán en vigencia desde el sábado 1 de agosto de 2026.Las cooperativas que operan en la Terminal Terrestre de Guayaquil indicaron que el cambio comenzará a reflejarse en la venta de boletos desde las primeras horas del día.

Los pasajeros que tengan previsto viajar durante el fin de semana deberán considerar el nuevo cuadro tarifario antes de adquirir sus boletos.

¿Por qué aumentan los pasajes?

El ajuste obedece a la resolución emitida por la Agencia Nacional de Tránsito, que actualiza las tarifas oficiales para el transporte interprovincial en Ecuador.

Las operadoras deberán aplicar el nuevo cuadro tarifario autorizado, mientras que los usuarios podrán verificar los valores en las ventanillas de las cooperativas o consultar los canales oficiales de la ANT.

Con información de – El Universo