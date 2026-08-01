Versión oficial choca con testimonio ciudadano: Policía dice que halló a Pablo Llanes y mujer afirma que ella lo auxilió

La aparición con vida de Pablo David Llanes, hijo del exasambleísta y dirigente de los jubilados Henry Llanes, terminó generando una nueva controversia. Mientras la Policía Nacional aseguró que fue personal de la Dinased quien localizó al joven en Baños de Agua Santa tras activar el protocolo de búsqueda, una ciudadana sostiene que ella lo encontró desorientado, descalzo y caminando solo por las calles, por lo que decidió auxiliarlo y entregarlo en una Unidad de Policía Comunitaria (UPC).

La contradicción surgió este 1 de agosto de 2026, cuando el coronel Jairo Burbano, vocero de la Dinased, afirmó que la desaparición de Pablo Llanes «fue voluntaria y obedeció a circunstancias de carácter personal». Además, descartó que el joven hubiera estado bajo los efectos de escopolamina o de cualquier otro estupefaciente y explicó que, tras ser localizado, fue trasladado a una casa de salud para una valoración médica antes de ser entregado a sus familiares. Sin embargo, el oficial no reveló qué elementos llevaron a esa conclusión.

Una ciudadana afirma que ella encontró a Pablo Llanes en Baños

La versión oficial contrasta con el relato difundido horas antes por Virginia Ramos Naranjo en su cuenta de Facebook. La mujer aseguró que encontró a Pablo Llanes mientras caminaba descalzo y completamente desorientado por las calles de Baños de Agua Santa.

Según explicó, al preguntarle si necesitaba ayuda, el joven respondió afirmativamente y con amabilidad. Aunque llamó a la Policía, decidió junto a su esposo trasladarlo hasta una UPC debido a la demora en la atención.

«Lo encontramos desorientado. Lo preocupante es la falta de empatía de las personas que lo vieron antes. ¿Qué les cuesta llamar al 911? Es un ser humano que necesitaba ayuda inmediata», escribió Ramos en una publicación que rápidamente se viralizó y fue compartida por cientos de usuarios.

De acuerdo con su relato, fue una vez que llegaron a la UPC cuando los policías lograron comunicarse con los familiares del joven.

La Dinased se atribuye el hallazgo y sostiene que aplicó el protocolo de búsqueda

Pese al testimonio de la ciudadana, el coronel Burbano aseguró que el hallazgo fue resultado del trabajo de la Dinased, que desde el 29 de julio, cuando se denunció la desaparición, activó el protocolo nacional de búsqueda en coordinación con la Fiscalía.

El oficial no hizo referencia al relato de Virginia Ramos ni explicó si el procedimiento policial comenzó después de que el joven fuera llevado por particulares a la UPC, un detalle que ha generado interrogantes sobre la secuencia real de los hechos.

El caso ocurre en medio de la preocupación por las desapariciones en Quito

La desaparición de Pablo Llanes mantuvo en vilo a su familia durante casi dos días. Su padre, Henry Llanes, agradeció públicamente a todas las personas que participaron en la búsqueda y celebró que su hijo fuera encontrado con vida.

Durante la misma comparecencia, el vocero de la Dinased sostuvo que la mayoría de los reportes de desapariciones en Quito corresponden a ausencias voluntarias e hizo un llamado a las familias para mantener mayor comunicación y control sobre sus hijos y parientes. Sus declaraciones se producen en una semana marcada por varios casos de desapariciones que mantienen en alerta al país, entre ellos los de Lizeth Bunshi y Joselyn Oña, quienes aún no han sido localizadas.

LA MEJOR NOTICIA DEL MUNDO PARA NOSOTROS -QUERIDOS AMIGOS- YA LO ENCONTRAMOS A MI QUERIDO HIJO PABLO DAVID LLANES PÁRAMO EN BAÑOS DE AGUA SANTA -TUNGURAHUA. GRACIAS INFINITAS A DIOS DEL UNIVERSO POR SUS BENDICIONES, GRACIAS A TODOS USTEDES QUERIDOS AMIGOS POR SUS ORACIONES — Henry Llanes (@henry_llanes) August 1, 2026

Fin