UEFA declara que Gianni Infantino ya no tiene su confianza

La UEFA acogió este sábado (01.08.2026) con satisfacción que la FIFA haya retirado sus planes de vender una participación en el Mundial, exigió que los responsables de «planes secretos que se tramitan por la vía rápida” rindan cuentas, y aseguró que el presidente del órgano rector del fútbol mundial, el suizo Gianni Infantino, «perdió la confianza» de la confederación europea y de «otros muchos miembros de la familia del fútbol».

«No podemos seguir así, con maniobras secretas llevadas a cabo a un ritmo frenético, orquestadas por personas sin rostro y cuyo interés por el deporte es dudoso. Debemos identificar a los responsables y exigirles rendir cuentas», señala la UEFA en un comunicado, donde celebra la cancelación de la propuesta de Infantino. El posicionamiento se produce a pocos meses de la elección del presidente de la FIFA, prevista para marzo de 2027.

La UEFA dijo que trabajará en colaboración con otras confederaciones para reflexionar sobre lo sucedido y elaborar un plan y una revisión que «debe ser exhaustiva y profunda”. Agrega que «no debe descartarse ninguna opción. La actual dirección de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol».

Reconstruir la «confianza en la FIFA»

Ante una oposición casi unánime de las federaciones internacionales, Infantino, antiguo secretario general de la UEFA, se vio obligado a renunciar a su proyecto de creación de una sociedad -la FIFA Forward Enterprise (FFE)- abierta a inversionistas privados y cuya tarea sería encargarse de gestionar las actividades comerciales y de eventos del organismo, incluida la Copa del Mundo.

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