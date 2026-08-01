Suben los pasajes en Ecuador: nuevas tarifas del transporte interprovincial e intraprovincial ya rigen desde este 1 de agosto

Desde este 1 de agosto de 2026, viajar entre provincias o cantones del Ecuador costará más. La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) puso en vigencia un nuevo cuadro tarifario para el transporte público interprovincial e intraprovincial, reemplazando los valores que permanecían vigentes desde 2021. La medida impacta a cientos de rutas en todo el país y llega en un contexto de incremento de los costos de operación y presión del sector transportista para revisar las tarifas.

Aunque la ANT aclara que no todos los pasajes aumentan un 25%, los nuevos valores reflejan un ajuste basado en una metodología técnica aprobada por el Ministerio de Infraestructura y Transporte. La decisión ya genera preocupación entre miles de usuarios que deberán destinar un mayor presupuesto para sus desplazamientos diarios o viajes de larga distancia.

¿Por qué subieron los pasajes del transporte interprovincial?

La actualización fue aprobada mediante la Resolución 020-DIR-2026-ANT, luego de que los informes técnicos determinaran que era necesario revisar las tarifas para reflejar el incremento de los costos reales de operación de las cooperativas de transporte.

Como parte del análisis, la ANT aplicó un Factor de Ajuste Tarifario (FAT) del 25%, incorporando variables como combustible, mantenimiento, operación y sostenibilidad económica de las operadoras. Sin embargo, la entidad enfatizó que este porcentaje no equivale a un incremento uniforme en todas las rutas, sino que forma parte de la fórmula utilizada para calcular cada tarifa.

Estas son algunas de las nuevas tarifas vigentes

El nuevo cuadro tarifario establece valores específicos para cada recorrido. Entre los principales cambios constan:

Cuenca – Quito: $17,25.

$17,25. Cuenca – Guayaquil: $11,50.

$11,50. Cuenca – Machala: $8,63.

$8,63. Cuenca – Riobamba: $9,63.

$9,63. Cuenca – Latacunga: $13,30.

$13,30. Guaranda – Quito: $8,19.

$8,19. San Miguel – Quito: $8,91.

$8,91. Caluma – Quito: $11,86.

Para los recorridos intraprovinciales también existen nuevos valores, que varían desde menos de 50 centavos hasta más de 5 dólares, dependiendo de la distancia. La ANT confirmó que se mantienen las tarifas preferenciales del 50% para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Habrá controles para evitar cobros excesivos

La ANT informó que las nuevas tarifas estarán vigentes hasta que se implemente de forma definitiva el nuevo sistema nacional de fijación tarifaria. Mientras tanto, anunció controles permanentes en los terminales terrestres para verificar que las operadoras cobren únicamente los valores autorizados.

La entidad advirtió que las cooperativas que exijan montos superiores a los establecidos podrán ser sancionadas conforme a la normativa vigente. Con esta resolución también queda derogado el esquema tarifario aprobado en 2021, dando paso a un nuevo cuadro nacional de tarifas que regirá para todas las rutas interprovinciales e intraprovinciales del Ecuador.

Fuente: Diario La Hora

Imagen: Radio Pichincha