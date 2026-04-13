Presidente iraní manda un mensaje al papa León XIV tras las descalificaciones de Trump

Masoud Pezeshkian calificó las declaraciones como una ofensa al líder de la Iglesia católica.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, envió este lunes un mensaje al papa León XIV a través de X, en respuesta a las recientes descalificaciones de Donald Trump contra el sumo pontífice.

Papa León XIVAntonio Masiello / Gettyimages.ru

En su publicación, Pezeshkian expresó «en nombre de la gran nación de Irán» su condena, por lo que calificó como una ofensa al líder de la Iglesia católica, y afirmó que la «profanación de Jesús» y del mensaje de paz y fraternidad es inaceptable para cualquier persona libre.

«Su santidad, papa León XIV, en nombre de la gran nación de Irán, condeno el insulto dirigido contra usted y declaro que la profanación de Jesús (la paz sea con él), el profeta de la paz y la hermandad, es inaceptable para cualquier persona libre. Le deseo el honor de Alá», reza el comunicado.

El pronunciamiento llega después de que Trump criticara públicamente a León XIV, al que acusó de ser «débil con el crimen» y de mantener posturas contrarias a su enfoque de seguridad internacional, incluyendo su rechazo a la posibilidad de que Irán obtenga un arma nuclear.

Confirmado.net – RT