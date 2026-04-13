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April 16, 2026

Presidente iraní manda un mensaje al papa León XIV tras las descalificaciones de Trump

  • abril 13, 2026
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Masoud Pezeshkian calificó las declaraciones como una ofensa al líder de la Iglesia católica.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, envió este lunes un mensaje al papa León XIV a través de X, en respuesta a las recientes descalificaciones de Donald Trump contra el sumo pontífice.

Papa León XIVAntonio Masiello / Gettyimages.ru

En su publicación, Pezeshkian expresó «en nombre de la gran nación de Irán» su condena, por lo que calificó como una ofensa al líder de la Iglesia católica, y afirmó que la «profanación de Jesús» y del mensaje de paz y fraternidad es inaceptable para cualquier persona libre.

«Su santidad, papa León XIV, en nombre de la gran nación de Irán, condeno el insulto dirigido contra usted y declaro que la profanación de Jesús (la paz sea con él), el profeta de la paz y la hermandad, es inaceptable para cualquier persona libre. Le deseo el honor de Alá», reza el comunicado.

El pronunciamiento llega después de que Trump criticara públicamente a León XIV, al que acusó de ser «débil con el crimen» y de mantener posturas contrarias a su enfoque de seguridad internacional, incluyendo su rechazo a la posibilidad de que Irán obtenga un arma nuclear.

Confirmado.net – RT

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