Iberia suspende vuelos a Cuba por escasez de demanda

La compañía española Iberia suspenderá temporalmente sus vuelos directos a Cuba debido a la crisis que atraviesa el país, que ha afectado de manera muy significativa a la demanda.

La aerolínea española Iberia suspende sus vuelos a Cuba desde junio, y por lo menos hasta noviembre, debido a «la situación» que atraviesa el país, marcada por problemas de abastecimiento en pleno bloqueo petrolero de Estados Unidos , y una caída de la demanda, informó un portavoz de la compañía.

«Lo hacemos por la situación que se está viviendo en Cuba», explicó el portavoz, aludiendo a los «muchos problemas de abastecimiento» que ya obligaban a hacer una escala técnica en los vuelos de vuelta, y también a la «escasez de demanda» de viajes a la isla.

Se podrá viajar a la isla vía Panamá

Durante el mes de abril, Iberia operará tres frecuencias semanales entre Madrid y Cuba, y en mayo reducirá su programación a dos vuelos semanales. A partir de junio se suspenderán temporalmente las operaciones directas en esta ruta.

Sin embargo, Iberia mantiene abierta la venta de vuelos a partir del próximo noviembre, mes en el que la compañía tiene previsto retomar la ruta siempre que las condiciones lo permitan, según dijeron fuentes de la compañía a la agencia EFE.

Mientras dure esta suspensión, los clientes de Iberia podrán viajar hasta Panamá y, desde allí, continuar su viaje a Cuba gracias al acuerdo de código compartido con Copa Airlines.

Las oficinas de Iberia en La Habana seguirán abiertas para atender a los clientes.

Escasez de combustible aleja a las aerolíneas

Desde el pasado 9 de febrero, la operativa ya se estaba viendo afectada por las condiciones de la isla y desde entonces los aviones hacían una escala técnica en Santo Domingo para repostar en los vuelos de regreso a Madrid por la escasez de combustible en la isla .

Cuba, que solía abastecerse de petróleo venezolano hasta el derrocamiento en enero de Nicolás Maduro por el Gobierno de Estados Unidos, es objeto desde entonces de un bloqueo petrolero por parte de la administración de Donald Trump.

Otras aerolíneas han tomado medidas similares, como Air France, que anunció en marzo la suspensión, al menos hasta mediados de junio, de sus vuelos a La Habana debido a la escasez de quesoseno en la isla.

Cuba, con unos 9,6 millones de habitantes según cifras oficiales, atraviesa una profunda crisis económica y energética marcada por una elevada inflación, prolongadas apagones y una escasez persistente de alimentos y medicamentos.

Las autoridades atribuyen esta situación a los efectos combinados del endurecimiento del embargo estadounidense, la baja productividad de su economía y el colapso del turismo tras la pandemia de COVID.

Confirmado.net – DW