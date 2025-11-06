Urgente!

Presidenta de México denuncia al hombre que la acosó

Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres en nuestro país?”, se preguntó Claudia Sheinbaum.

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum, denunció por «acoso» a un sujeto que la tocó e intentó besarla en la calle, informó fuentes oficiales el miércoles (11.05.2025).

El acoso sufrido por la mandataria Claudia Sheinbaum también generó preocupación por los riesgos que supone su débil aparato de seguridad. (04.11.2025)Imagen: Carlos Santiago/Grupo Eyepix/NurPhoto/Picture Alliance

El incidente, registrado en video, ocurrió el martes cuando la mandataria se dirigía a pie a un evento público cerca del palacio presidencial.

Mientras Sheinbaum saludaba a simpatizantes por la calle, un hombre se le acercó por detrás, le pasó un brazo sobre el hombro, le tocó la cadera y el pecho con las manos, e intentó besarla en el cuello.

«Se acercó esta persona totalmente alcoholizada, no sé si drogado (…). Hasta después que veo los videos no me doy cuenta de lo que realmente ocurrió», reconoció el miércoles la presidenta.

Después de tocarla, un guardia presidencial lo apartó, mientras que ella, un tanto confundida, hasta se tomó una foto con su agresor.

La Presidencia confirmó que Sheinbaum denunció al individuo por «acoso», un delito tipificado en la capital y en una veintena de estados mexicanos que contempla aproximaciones obscenas, tocamientos, así como miradas y comentarios irrespetuosos, que atentan contra la dignidad y causan sufrimiento psicoemocional a las víctimas.

Esta figura legal representa una alternativa para castigar a los atacantes y evitar que sean absueltos alegando que no existe una agresión sexual, al no haber intención de cópula o penetración.

El acoso sexual sin precedentes sufrido por la mandataria hizo patente la realidad que enfrentan las mexicanas a diario y desató la preocupación por su débil aparato de seguridad, que permite una gran cercanía física de los ciudadanos.

«Mi reflexión es: si no presento una denuncia, ¿en qué condición se quedan las otras mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres en nuestro país?», agregó Sheinbaum.

Confirmado.net – DW

