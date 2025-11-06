Urgente!

‘Moisés Caicedo ya me rebasó’, asegura Antonio Valencia, histórico jugador del Manchester United 
Presidenta de México denuncia al hombre que la acosó
Contraloría ratifica glosa por $ 3,7 millones al IESS por pagos indebidos a empresas vinculadas a la familia del presidente del Seguro Social, Édgar Lama
JP Morgan pone en duda la necesidad de un préstamo para Argentina 
November 6, 2025

‘Moisés Caicedo ya me rebasó’, asegura Antonio Valencia, histórico jugador del Manchester United 

  • noviembre 6, 2025
  • 0
  • 71
  • 2 Min Read

El exmediocampista defendió durante diez temporadas la camiseta de los Red Devils.

El histórico capitán de la selección ecuatoriana de fútbol Antonio Valencia se refirió al gran momento que atraviesan los futbolistas tricolores que brillan en el exterior, destacando en particular a Moisés Caicedo y Willian Pacho, dos de los referentes más sólidos de la nueva generación.

Antonio Valencia (i) junto con Moisés Caicedo en un encuentro que tuvieron en Inglaterra. Foto: Redes sociales

“Moisés Caicedo ya me rebasó, y en curva. Y yo encantando, lo quiero mucho. A Moi, a Pacho… llevan un mensaje muy positivo a la juventud de Ecuador”, apuntó el Tren Amazónico durante una entrevista con El Canal del Fútbol.

Valencia defendió durante diez temporadas ininterrumpidas la camiseta del Manchester United inglés, uno de los equipos más importantes y grandes a nivel mundial.

El Toño, símbolo del fútbol nacional y referente para varias generaciones, también reveló que mantiene comunicación con ellos y valora su proyección internacional. “Saludo con ellos, más con Pacho, hay un poco más de relación. Mi amistad es para todo el mundo. Que Dios los siga bendiciendo”, afirmó.

Finalmente, subrayó el gran presente que vive el fútbol ecuatoriano y llamó a aprovechar este ciclo dorado rumbo al Mundial. “Hay una época y creo que esta será la de nosotros, hay que aprovechar esta linda generación para el Mundial”, concluyó. (D)

Confirmado.net – El Universo 

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020