‘Moisés Caicedo ya me rebasó’, asegura Antonio Valencia, histórico jugador del Manchester United 

El exmediocampista defendió durante diez temporadas la camiseta de los Red Devils.

El histórico capitán de la selección ecuatoriana de fútbol Antonio Valencia se refirió al gran momento que atraviesan los futbolistas tricolores que brillan en el exterior, destacando en particular a Moisés Caicedo y Willian Pacho, dos de los referentes más sólidos de la nueva generación.

Antonio Valencia (i) junto con Moisés Caicedo en un encuentro que tuvieron en Inglaterra. Foto: Redes sociales

“Moisés Caicedo ya me rebasó, y en curva. Y yo encantando, lo quiero mucho. A Moi, a Pacho… llevan un mensaje muy positivo a la juventud de Ecuador”, apuntó el Tren Amazónico durante una entrevista con El Canal del Fútbol.

Valencia defendió durante diez temporadas ininterrumpidas la camiseta del Manchester United inglés, uno de los equipos más importantes y grandes a nivel mundial.

El Toño, símbolo del fútbol nacional y referente para varias generaciones, también reveló que mantiene comunicación con ellos y valora su proyección internacional. “Saludo con ellos, más con Pacho, hay un poco más de relación. Mi amistad es para todo el mundo. Que Dios los siga bendiciendo”, afirmó.

Finalmente, subrayó el gran presente que vive el fútbol ecuatoriano y llamó a aprovechar este ciclo dorado rumbo al Mundial. “Hay una época y creo que esta será la de nosotros, hay que aprovechar esta linda generación para el Mundial”, concluyó. (D)

Confirmado.net – El Universo