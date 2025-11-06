BELÉM, Brasil, El viceprimer ministro chino Ding Xuexiang afirmó este miércoles que China está dispuesta a colaborar con Brasil para fortalecer la confianza política mutua, apoyándose firmemente en cuestiones relacionadas con sus respectivos intereses fundamentales y principales preocupaciones, así como oponerse conjuntamente al unilateralismo, el proteccionismo y el hegemonismo.

China reafirma su disposición a colaborar con Brasil, fortalecer la confianza política y apoyar la cooperación estratégica en multilateralismo y clima. Foto: Internet-Xinhua

Ding, también miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), hizo estas declaraciones al reunirse con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una visita al país sudamericano.

En el encuentro, Ding primero transmitió a Lula saludos cordiales y los mejores deseos del presidente chino, Xi Jinping, y señaló que, bajo la orientación estratégica de los dos líderes, la construcción de una comunidad de futuro compartida China-Brasil y la alineación de las estrategias de desarrollo de ambos países han tenido un buen comienzo.

La cooperación China-Brasil, según el viceprimer ministro, se ha convertido en un modelo de colaboración entre grandes países en desarrollo, con su importancia estratégica, integral ya largo plazo cada vez más evidente.

Tras señalar que la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del PCCh ha elaborado un diseño de alto nivel y una planificación estratégica para el desarrollo futuro de China, Ding subrayó que China está firmemente comprometida con la promoción de un desarrollo de alta calidad y una apertura de mayor nivel, lo que creará más oportunidades para profundizar la cooperación pragmática entre China y Brasil.

Añadió que China está dispuesta a ampliar la práctica de cooperación en diversos ámbitos y mejorar la colaboración con el fin de lograr resultados más trascendentales y ejemplares.

Hizo un llamado a ambas partes para reforzar la coordinación y la colaboración en los foros multilaterales, impulsar la reforma y mejora de la gobernanza global y salvar los intereses de los países en desarrollo.

Ding afirmó que China reforzará la cooperación sobre la reducción de la pobreza e implementará la Iniciativa para el Desarrollo Global con el objetivo de aportar más beneficios tanto a ambos pueblos como a la población mundial.

China apoya a Brasil para que desempeñe su papel activo como país importante en la región y salvaguarde la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe, agregó.

Ding manifestó que China valora los esfuerzos brasileños para organizar la Cumbre del Clima de Belém y promover la gobernanza climática global, y está dispuesta a colaborar con Brasil para garantizar el éxito de la cumbre e impulsar los procesos multilaterales en el ámbito climático.

Por su parte, Lula pidió a Ding que transmitiera sus sinceros saludos a Xi.expresando su gratitud al presidente chino por enviar una delegación de alto nivel para asistir a la Cumbre Climática de Belém y por el firme apoyo de China a Brasil en la organización del evento.

Felicitó a China por sus logros en la promoción de la transición ecológica, afirmando que el país asiático ha dado ejemplo al mundo. Según Lula, desde que hace un año Brasil y China trabajaron juntos para promover la construcción de una comunidad de futuro compartida con miras a un mundo más justo y un planeta más sostenible, ambos países han logrado resultados tangibles en áreas clave y estratégicas de cooperación y las relaciones bilaterales han alcanzado un nuevo nivel.

Lula indicó que el multilateralismo es indispensable en el mundo actual. Y agregó que Brasil está dispuesto a mantener una estrecha comunicación y coordinación con China para contribuir positivamente a la resolución pacífica de las disputas regionales.

Confirmado.net – Xinhua