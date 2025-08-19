Urgente!

¡Llegó la nueva HP ProBook 445 G10: ideal para el trabajo y también como computadora familiar!
Petro pide «detener el mercenarismo» tras solicitud de Sudán
Abre en Ecuador nuevo Centro de Cooperación e Integración de Latinoamérica con Rusia
Foro sobre cooperación cultural entre China y ASEAN se celebra en sur de China
August 19, 2025

Petro pide «detener el mercenarismo» tras solicitud de Sudán

  • agosto 18, 2025
  • 0
  • 304
  • 3 Min Read

El mandatario respondió a denuncias del gobierno de Sudán sobre el supuesto envío de mercenarios colombianos a ese país.

El presidente colombiano, Gustavo Petro , pidió el domingo (17.08.2025) «detener el mercenarismo» en su país, luego de que el primer ministro de Sudán , Kamel Idris, hiciera un llamado a Colombia a suspender el envío de mercenarios que, según dijo, combatía a favor de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

«El primer ministro de Sudán, Kamel Idris, se dirige a la nación colombiana. Detener el mercenarismo en Colombia. Jóvenes exsoldados y exoficiales no se vendan. Luchar por la patria, no morir en guerras ajenas», expresó Petro en la red social X.

Horas antes, Idris instó a que Colombia contribuya al «fin del asedio (por las FAR) de la ciudad de Al Fasher», capital de Darfur Norte y único bastión del Ejército sudanés en el oeste del país, «poniendo fin al reclutamiento de mercenarios colombianos».

«Hago un llamado al pueblo colombiano ya todas las comunidades de habla hispana a que se mantienen firmes con nosotros para lograr el fin del asedio a Al Fasher, y detener el reclutamiento y envío de mercenarios a nuestra tierra», sentenció.

Las denuncias de Sudán

Estos mensajes llegan 10 días después de que el Ejército sudanés anunciara la muerte de decenas de mercenarios colombianos en el derribo de un avión emiratí en una zona controlada por las FAR en el oeste de Sudán.

Según la televisión oficial sudanesa, el avión fue derribado cuando los mercenarios se dirigieron al aeropuerto de Nyala, capital del estado sudanés de Darfur Sur y bajo control de las FAR, involucradas en una guerra devastadora con el Ejército regular desde abril de 2023.

En julio pasado, también Rusia denunció el alto número de mercenarios colombianos en filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Por esa razón, el Gobierno colombiano radicó en agosto del año pasado un proyecto de ley para evitar el reclutamiento de mercenarios por parte de organizaciones que los llevan a guerras que no tienen nada que ver con su país, como ocurre con las de Sudán y Ucrania.

La iniciativa busca aprobar la Convención Internacional Contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1989.

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Titulares Mundo

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024