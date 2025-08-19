Abre en Ecuador nuevo Centro de Cooperación e Integración de Latinoamérica con Rusia

El Centro de Cooperación e Integración de los Pueblos Latinoamericanos con Rusia (Cicral-Ecuador), inaugurado este miércoles con la presencia del embajador ruso en este país, Vladímir Sprinchán, permitirá reforzar los lazos de cooperación cultural, económica, académica y social entre el país euroasiático y la región.

«Nuestro Centro tiene la misión de ser un puente, que conecta a Ecuador y a toda Latinoamérica con Rusia en áreas claves como como la ciencia, la educación, la tecnología, la cultura y la economía», dijo a la Agencia Sputnik el director de Cicral-Ecuador, Marko Calderón Verduga.

Señaló que esta institución buscará colaborar en proyectos que beneficien a los estudiantes, investigadores, emprendedores y los ciudadanos ecuatorianos.

«Cicral-Ecuador no solo celebra el inicio de una organización, sino el comienzo de un futuro prometedor, donde la cooperación internacional es la clave para nuestro desarrollo», aseveró.

Indicó que esta inauguración es la siembra de una visión que invita a mirar más allá de las fronteras tradicionales y a reconocer que el futuro no se construye en solitario, sino a través de las de la cooperación y el entendimiento mutuo, el entendimiento mutuo.

«Es la oportunidad de diversificar nuestras alianzas, de aprender de diferentes culturas y de construir relaciones basadas en el respeto mutuo y en objetivos compartidos. Y ahí el Cicral nace precisamente de esta convicción», aseveró.

Apuntó que el mundo está evolucionando hacia el surgimiento de un orden mundial multipolar, donde múltiples centros de poder y pensamiento coexisten e interactúan e interactúan y esta multipolaridad no es una amenaza, sino una oportunidad y de ahí la importancia de tener una visión amplia y de incrementar la cooperación internacional.

En la presentación de este nuevo Centro, el embajador Sprinchán dijo estar satisfecho por este paso que se ha dado con la creación de Cicral-Ecuador, lo que consideró parte de la «diplomacia del pueblo» que impulsará la cooperación.

Recordó que Rusia ofrece cada año 130 becas gratuitas para los ecuatorianos en diferentes universidades en varias especialidades, además de entre 200 y 300 jóvenes de este país que viajan a su país para formarse en una especialidad necesaria para Ecuador.

«Esa es una de las oportunidades para Cicral-Ecuador», aseveró.

El embajador Sprinchán resaltó los vínculos de hermandad con Ecuador, que llegaron a sus 80 años este 2025. (Sputnik)