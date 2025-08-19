Foro sobre cooperación cultural entre China y ASEAN se celebra en sur de China

NANNING, El Foro de Intercambio y Cooperación Culturales Orientados a la ASEAN 2025 se celebró hoy lunes en Liuzhou, en la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi, en el sur de China, con la participación de China, países de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) y organizaciones internacionales.

China y países de la ASEAN celebran en Guangxi el Foro de Cooperación Cultural 2025 centrado en museos tecnología digital y desarrollo sostenible.Foto: Internet

El foro, con el tema «Los museos y el futuro de las ciudades», fue organizado conjuntamente por la oficina de intercambio y cooperación internacional del Ministerio de Cultura y Turismo y el departamento regional de cultura y turismo de Guangxi.

Expertos y académicos debatieron sobre dos temas: la protección del patrimonio industrial y el desarrollo sostenible, y la integración de las tecnologías digitales en los museos.

Analizaron prácticas que utilizan inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual y macrodatos para la preservación digital de reliquias culturales, la narrativa innovadora de exposiciones y la mejora de la experiencia del visitante.

Hab Touch, secretario de estado permanente del Ministerio de Cultura y Bellas Artes de Camboya, dijo que el foro es de gran importancia, ya que permite a los participantes aprender entre sí, abordar desafíos comunes y aprovechar nuevas oportunidades de cooperación regional en la era digital.

Anteriormente conocido como Foro Cultural China-ASEAN, el evento se ha celebrado 19 veces y es una plataforma de intercambio de alto nivel en el campo de las humanidades entre China y la ASEAN.

La región anfitriona del foro, Guangxi, está a la vanguardia de la apertura y la cooperación de China con la ASEAN.

Con información de Xinhua