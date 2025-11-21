Urgente!

China se convierte en principal socio comercial de Alemania en tres primeros trimestres 
Petro afirma que vender en el mercado chino es «fundamental» para Colombia
París dice que el pacto UE-Mercosur aún no es aceptable 
Milei anticipa más reformas en Argentina: «Abróchense los cinturones
November 21, 2025

Petro afirma que vender en el mercado chino es «fundamental» para Colombia

  • noviembre 20, 2025
  • 0
  • 1895
  • 2 Min Read

El presidente subrayó que el comercio con China ayuda a equilibrar las cuentas públicas que dependen de financiamiento externo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que vender en el mercado chino es «fundamental» para el país y vinculó esa meta con la necesidad de reducir el déficit fiscal, que supera los 12.000 millones de dólares anuales. El mandatario publicó el mensaje en la red social X, donde insistió en que mejorar la balanza comercial es parte central del esfuerzo para sanear las cuentas públicas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.Pool / Pool / Gettyimages.ru

Petro sostuvo que equilibrar las finanzas públicas implica también equilibrar el comercio exterior, con el objetivo de disminuir las necesidades de financiamiento externo. La declaración se enmarca en el actual proceso de ajuste fiscal que enfrenta el gobierno colombiano y en su estrategia de diversificar socios comerciales.

En su posteo, el presidente republicó un mensaje de la Embajada de China en Colombia, que el 12 de noviembre celebró la participación de Bogotá como país invitado de honor en la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE, por sus siglas en inglés) 2025, feria que se realizó la semana pasada en Shanghái. La legación diplomática afirmó que ese rol abre «un nuevo capítulo» en la relación bilateral.

El mensaje agregó que China y Colombia continúan ampliando oportunidades en comercio, inversión, cultura y turismo, fortaleciendo así una relación «que mira hacia el futuro».

Confirmado.net – RT

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024