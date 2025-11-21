El presidente subrayó que el comercio con China ayuda a equilibrar las cuentas públicas que dependen de financiamiento externo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que vender en el mercado chino es «fundamental» para el país y vinculó esa meta con la necesidad de reducir el déficit fiscal, que supera los 12.000 millones de dólares anuales. El mandatario publicó el mensaje en la red social X, donde insistió en que mejorar la balanza comercial es parte central del esfuerzo para sanear las cuentas públicas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.Pool / Pool / Gettyimages.ru

Petro sostuvo que equilibrar las finanzas públicas implica también equilibrar el comercio exterior, con el objetivo de disminuir las necesidades de financiamiento externo. La declaración se enmarca en el actual proceso de ajuste fiscal que enfrenta el gobierno colombiano y en su estrategia de diversificar socios comerciales.

En su posteo, el presidente republicó un mensaje de la Embajada de China en Colombia, que el 12 de noviembre celebró la participación de Bogotá como país invitado de honor en la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE, por sus siglas en inglés) 2025, feria que se realizó la semana pasada en Shanghái. La legación diplomática afirmó que ese rol abre «un nuevo capítulo» en la relación bilateral.

El mensaje agregó que China y Colombia continúan ampliando oportunidades en comercio, inversión, cultura y turismo, fortaleciendo así una relación «que mira hacia el futuro».

Confirmado.net – RT