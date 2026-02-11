Urgente!

OpenAI despidió una directiva que se opuso al modo adulto de ChatGPT bajo acusaciones de discriminación sexual
Jóvenes de Sur Global exploran modelos de desarrollo rural en Yunnan, suroeste de China 
Heineken vende menos cerveza y recortará hasta 6.000 empleos
‘No hay para pagar la carrera de Medicina, es muy cara’: adolescentes buscan opciones económicas para especializarse y encontrar empleo en Ecuador
February 11, 2026

OpenAI despidió una directiva que se opuso al modo adulto de ChatGPT bajo acusaciones de discriminación sexual

  • febrero 11, 2026
  • 0
  • 42
  • 3 Min Read

MADRID 11 Feb. (Portaltic/EP) –

OpenAI despidió a una de sus principales responsables de seguridad a principios de año alegando un comportamiento de discriminación sexual hacia un compañero, coincidiendo con las críticas de esta directiva hacia el próximo «modo adulto» de ChatGPT y la falta de mecanismos para detener contenido de explotación infantil.

La compañía dirigida por Sam Altman despidió a principios de enero a la que hasta entonces fue la vicepresidenta de política de productos de OpenAI, Ryan Beiermeister, encargada de desarrollar reglas sobre cómo los usuarios pueden utilizar los productos de la tecnológica, así como de ayudar aplicar las políticas.

Esta decisión de cesar su contrato se tomó por parte de OpenAI tras recibir críticas por parte de esta directiva sobre la nueva función de ChatGPT denominada como «modo adulto».

Concretamente, este modo permitirá que los adultos verificados puedan acceder a contenido erótico en las conversaciones con el ‘chatbot’ de la compañía. Esta función está prevista para lanzarse a los usuarios durante el primer trimestre de este año 2026.

Sin embargo, Beiermeister, entre otros trabajadores de OpenAI, compartió anteriormente con la compañía sus preocupaciones sobre cómo esta nueva función de «modo adulto» podrá afectar a ciertos usuarios, como han detallado fuentes relacionadas, en declaraciones a The Wall Street Journal.

Tras compartir esta perspectiva en contra del «modo adulto», OpenAI despidió a Beiermeister detallando que la decisión estaba motivada por un comportamiento de discriminación sexual contra un compañero masculino.

Sin embargo, la propia Beiermeister ha negado estas acusaciones en declaraciones al medio citado. «La acusación de que discriminé a alguien es absolutamente falsa», ha sentenciado.

Por su parte, OpenAI ha valorado que Beiermeister «hizo valiosas contribuciones durante su etapa en OpenAI, y su salida no estuvo relacionada con ningún problema que planteó mientras trabajaba en la empresa».

Al hilo de expresar su oposición al «modo adulto», la directiva también expresó que los mecanismos de OpenAI para detener el contenido de explotación infantil no son lo suficientemente efectivos y que, por tanto, no se evita del todo que el contenido para adultos llegue a los adolescentes.

El mismo medio también ha matizado que se trata de una perspectiva compartida por los miembros del Consejo Asesor sobre «Bienestar e IA» de Meta, que también han reflejado preocupación sobre las consecuencias del «modo adulto» y han solicitado a la empresa replantear el lanzamiento.

A pesar de todo ello, Altman ve esta opción para ChatGPT como una oportunidad de «tratar a los usuarios adultos como adultos», como ya indicó cuando dio a conocer esta nueva característica, y pretende continuar adelante con el lanzamiento.

Con información de Europa Press

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Tecnología

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China Tecnología

China insta a EEUU a apoyar una

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, instó a Washington

admin
enero 29, 2024
Tecnología Empresas Titulares

Presentan invonaciones tecnológicas para personas con disminución

Los avances tecnológicos han aportado a la mejora de la salud,

admin
enero 29, 2024
Tecnología Titulares

TikTok España se apoya en Unicef para

TikTok España ha anunciado su colaboración con Unicef España y organizaciones

admin
febrero 6, 2024
Tecnología Titulares

Microsoft anuncia inversión de 3.500 millones de

Berlín, 15 feb (dpa) – Microsoft planea invertir casi 3.300 millones de euros (3.500

admin
febrero 15, 2024