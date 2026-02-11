Jóvenes de Sur Global exploran modelos de desarrollo rural en Yunnan, suroeste de China 

KUNMING, Bajo el sol invernal de Xishuangbanna, un grupo de jóvenes líderes de Indonesia, Kenia, Laos, Tanzania y Uganda recorrieron recientemente las exuberantes montañas de la provincia sudoccidental china de Yunnan.

Pero no llegaron como turistas, sino como estudiantes de «un aula viva» centrada en el desarrollo rural.

Su campus fue la aldea de Hebian, hogar del grupo étnico yao enclavado cerca de la frontera entre China y Laos en el distrito de Mengla.

En algún momento sitio de profunda pobreza, Hebian se ha convertido en una «aldea estrella» que ha recibido miles de funcionarios, estudiosos, expertos y jóvenes provenientes de países del Sur Global.

Aquí, las casas de madera tradicionales del pueblo yao se han convertido en habitaciones, salas de conferencia y bares rurales, un modelo que permite al turismo moderno integrarse a la perfección a esta aldea.

Al ver a los aldeanos yao administrar habitaciones de alto nivel que han duplicado los ingresos locales, Byaruhanga Emmanuel Abwooli, un participante de Uganda, vio más que sólo ganancias, vio una solución.

En Uganda, la agricultura familiar enfrenta grandes riesgos de enfermedad y una administración laxa.

El modelo chino de combinar la cría tradicional con bioseguridad moderna y agricultura circular ofrece un camino claro y viable respetuoso del medio ambiente y de mayor eficiencia, dijo Abwooli.

Para muchos, la naturaleza de alta tecnología de la agricultura moderna de China fue la mayor sorpresa.

Al Fiqie, un joven emprendedor de Indonesia, visitó una estación de servicio agrícola en donde drones gigantes y tractores inteligentes están listos para usar en campos tropicales.

El recorrido por Yunnan es un impresionante microcosmos del más amplio progreso de China en revitalización rural. Como una de las provincias chinas más étnicamente diversas, con uno de los terrenos más complejos, Yunnan ha logrado, sin embargo, sacar de la pobreza a 9,33 millones de habitantes. Los datos reflejan la transformación.

El ingreso per cápita disponible de los residentes rurales de Yunnan aumentó de 12.842 yuanes (cerca de 1.850 dólares) en 2020 a 17.450 yuanes en 2024, con un crecimiento anual promedio de ocho por ciento, con lo que ha superado constantemente el promedio nacional.

El año pasado, el ingreso disponible de los residentes de la provincia llegó a 31.311 yuanes, un alza de 4,6 por ciento en comparación con el año anterior.

Yunnan sigue la filosofía de «construir primero la carretera y después la industria», dijo Han Bo, un investigador de la Academia de Ciencias Sociales de Yunnan.

En regiones en las que el 98 por ciento de la tierra está integrada por altas montañas y profundos valles, como la prefectura autónoma Lisu de Nujiang, la infraestructura es el requisito inicial para la industria.

Funcionarios locales de Nujiang, como Hong Weizhi, destacaron la importancia de cultivar la industria local,mejorar la infraestructura y capacitar a la población local para dominar habilidades especializadas, incluyendo las necesarias para el procesamiento del café y el caucho.

Al caer la noche, el crepitar de la fogata reemplazó el zumbido de las líneas de producción. Los bailes yao se fusionaron con canciones africanas en una celebración transcultural que se convirtió en una sesión de capacitación en una red de por vida.

«Hemos construido una plataforma de países del Sur Global para aprender el uno del otro», dijo Haji Yahya Khatib de Tanzania. «Y lo que es aún más importante, encontramos amigos que piensan como nosotros».

Confirmado.net – Xinhua