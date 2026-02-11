Urgente!

Heineken vende menos cerveza y recortará hasta 6.000 empleos

La cervecería neerlandesa Heineken, que encara dificultades financieras, anunció la supresión de empleos para hacer frente a lo que denominó «condiciones desafiantes de mercado». La empresa dijo que iba a «acelerar la productividad a escala para desbloquear ahorros significativos, reduciendo de 5.000 a 6.000 puestos en los próximos dos años».

Los directivos evitaron precisar dónde se concentrará la mayoría de los recortes de empleo de la empresa, que emplea a unas 87.000 personas en todo el mundo, aunque el director financiero, Harold van den Broek, dejó entrever que afectarían principalmente a Europa.

La medida se suma a anteriores reorganizaciones y forma parte de un nuevo plan de ahorro, en un contexto global en el que la demanda de cerveza está bajando. Durante la presentación de sus resultados anuales, el grupo cervecero señaló que espera obtener ahorros brutos de unos 500 millones de euros mediante mejoras de productividad y cambios en su estructura.

«Seguimos siendo prudentes en nuestras expectativas a corto plazo sobre las condiciones del mercado cervecero», indicó el director ejecutivo Dolf van den Brink en un comunicado. El mismo Van den Brink sorprendió a la empresa en enero, al anunciar su renuncia como jefe ejecutivo después de casi seis años en el cargo.

Señaló entonces que había dirigido a la empresa «en tiempos económica y políticamente turbulentos». «Mi prioridad para los próximos meses es dejar a Heineken en la posición más sólida posible», declaró.

Mas información en Deutsche Welle

