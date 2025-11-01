No hubo encuentro con Kim Jong-un: ¿un desaire para Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó Corea del Sur tras concluir su breve gira por Asia sin lograr uno de sus principales objetivos: reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un. El republicano atribuyó lo ocurrido a problemas de agenda.

Durante las conversaciones con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, Trump dijo que le preocupaba el «desarrollo nuclear de Corea del Norte, porque amenaza de forma significativa la seguridad de la península coreana y el noreste de Asia».

A la vez, dejó la puerta abierta al diálogo con Pyongyang, afirmando que mantiene una «buena relación» con Kim. Sin embargo, los expertos señalan que la situación geopolítica mundial ha cambiado drásticamente desde que ambos líderes se reunieron en Singapur, Hanói y la Zona Desmilitarizada (DMZ) entre Corea del Norte y Corea del Sur, durante el primer mandato de Trump, y que ahora Kim ha cultivado una relación más cercana, tanto económica como militar, con Rusia.

«Kim tiene amigos nuevos y poderosos»

Pese a los deseos de Trump, Choo Jae-woo, profesor de política exterior de la Universidad Kyung Hee de Seúl, dice que un encuentro personal entre Kim y el mandatario estadounidense era más que improbable.

«No iba a suceder», dice el especialista. «Las reglas del juego han cambiado, y si bien no diría que esto fue un desaire, Kim sin duda tiene amigos nuevos y poderosos a los que recurrir».

Estas amistades quedaron expresadas inequívocamente en los días previos a la llegada de Trump a la región, cuando Vladimir Putin recibió en Moscú al ministro de Exteriores norcoreano, Choe Son-hui, a quien le pidió que le «enviara saludos» a Kim.

El miércoles 29 de octubre de 2025, en tanto, Corea del Norte anunció el lanzamiento de una andanada de misiles de crucero tierra-mar contra objetivos en el Mar Amarillo. Y la semana pasada, antes de la visita de Trump a la región, Pyongyang llevó a cabo una prueba de misiles balísticos, la primera de este tipo desde que Lee Jae-myung asumió la presidencia de Corea del Sur en junio.

MAS INFORMACIÓN EN DW