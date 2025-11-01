Urgente!

No hubo encuentro con Kim Jong-un: ¿un desaire para Trump?
Japón/China.- La primera ministra de Japón y Xi Jinping abordan fricciones bilaterales en su primer encuentro en la APEC
Noboa siembra la duda sobre el motivo de la visita de Petro a Manta tras su investidura: «No fue a nada bueno»
Venezuela agradece a Rusia su «inquebrantable apoyo» en defensa de la soberanía
November 1, 2025

No hubo encuentro con Kim Jong-un: ¿un desaire para Trump?

  • noviembre 1, 2025
  • 0
  • 44
  • 2 Min Read

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó Corea del Sur tras concluir su breve gira por Asia sin lograr uno de sus principales objetivos: reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un. El republicano atribuyó lo ocurrido a problemas de agenda.

Durante las conversaciones con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, Trump dijo que le preocupaba el «desarrollo nuclear de Corea del Norte, porque amenaza de forma significativa la seguridad de la península coreana y el noreste de Asia».

A la vez, dejó la puerta abierta al diálogo con Pyongyang, afirmando que mantiene una «buena relación» con Kim. Sin embargo, los expertos señalan que la situación geopolítica mundial ha cambiado drásticamente desde que ambos líderes se reunieron en Singapur, Hanói y la Zona Desmilitarizada (DMZ) entre Corea del Norte y Corea del Sur, durante el primer mandato de Trump, y que ahora Kim ha cultivado una relación más cercana, tanto económica como militar, con Rusia.

«Kim tiene amigos nuevos y poderosos»

Pese a los deseos de Trump, Choo Jae-woo, profesor de política exterior de la Universidad Kyung Hee de Seúl, dice que un encuentro personal entre Kim y el mandatario estadounidense era más que improbable.

«No iba a suceder», dice el especialista. «Las reglas del juego han cambiado, y si bien no diría que esto fue un desaire, Kim sin duda tiene amigos nuevos y poderosos a los que recurrir».

Estas amistades quedaron expresadas inequívocamente en los días previos a la llegada de Trump a la región, cuando Vladimir Putin recibió en Moscú al ministro de Exteriores norcoreano, Choe Son-hui, a quien le pidió que le «enviara saludos» a Kim.

El miércoles 29 de octubre de 2025, en tanto, Corea del Norte anunció el lanzamiento de una andanada de misiles de crucero tierra-mar contra objetivos en el Mar Amarillo. Y la semana pasada, antes de la visita de Trump a la región, Pyongyang llevó a cabo una prueba de misiles balísticos, la primera de este tipo desde que Lee Jae-myung asumió la presidencia de Corea del Sur en junio.

MAS INFORMACIÓN EN DW

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Titulares Mundo

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024