Alemania: Automotriz Audi cierra trimestre en positivo pero con cifras débiles

Ingolstadt (Alemania), (dpa) – La automotriz alemana Audi cerró el tercer trimestre con unos beneficios después de impuestos de 718 millones de euros (830 millones de dólares), informó hoy la compañía.

Las cifras suponen 2,6 veces más que el año anterior, pero la filial de Volkswagen obtuvo este notable aumento principalmente debido a la extrema debilidad del trimestre comparativo de 2024.

En aquel momento, Audi tuvo que anunciar una caída de casi un 80 %, entre otras cosas debido a los costes del cierre de una fábrica en Bruselas. Todas las cifras se refieren a Audi como grupo, es decir, incluyendo las marcas Bentley, Lamborghini y Ducati.

En perspectiva, hay que comparar las cifras actuales con los 1.200 millones de euros de beneficios del tercer trimestre de 2023. El resultado se sitúa en una dimensión similar a la de los dos primeros trimestres del año en curso, que fueron débiles.

La dirección también se muestra ahora más pesimista con respecto al conjunto del año y ha rebajado considerablemente sus previsiones de rentabilidad.

El coste de los aranceles estadounidenses

Audi sufre, entre otras cosas, por la difícil situación del mercado chino, con una competencia extremadamente dura, pero también por los aranceles estadounidenses. Estos afectan duramente a la empresa de Ingolstadt porque, a diferencia de BMW, por ejemplo, no tiene una fábrica propia en Estados Unidos.

Según el director financiero, Jürgen Rittersberger, en los tres primeros trimestres los aranceles le han costado a Audi 850 millones de euros y calcula que hasta finales de año ascenderán a 1.300 millones.

Sin embargo, el directivo explicó que la situación podría cambiar a largo plazo, ya que antes de que termine el año se tomará la decisión de si Audi establece su propia producción en Estados Unidos.

«Hacemos frente a la difícil situación económica general y al aumento de la competencia con una gestión rigurosa de los costes y seguimos trabajando en nuestro rendimiento financiero», afirmó Rittersberger.

En marzo, Audi anunció que recortará hasta 7.500 puestos de trabajo en Alemania para 2029. Desde septiembre, la marca está informando a sus empleados sobre los programas de jubilación anticipada. Rittersberger comunicó que aún es pronto para hacer declaraciones sobre la tasa de aceptación, pero sostuvo que existe un gran interés.

Mejor que la empresa matriz

Sin embargo, con sus cifras, Audi se encuentra en una situación aún mejor que la empresa matriz Volkswagen. A nivel de grupo, la empresa de Wolfsburgo anunció el jueves unas pérdidas de casi 1.100 millones de euros, entre otras cosas porque Porsche, otra filial, obtuvo unos resultados peores que Audi.

El fabricante de coches deportivos y SUV se ve especialmente afectado en la actualidad por el hecho de haber decidido dar marcha atrás en materia de movilidad eléctrica, debido en apariencia a la falta de aceptación por parte de los clientes de los deportivos eléctricos.

El cambio de rumbo hacia los motores de combustión costará miles de millones este año. Esto también afecta a Audi, ya que han cambiado los planes para una plataforma común de coches eléctricos.

El resto de la industria automovilística alemana también se ve afectada por los problemas de China y los aranceles estadounidenses. Entre otras cosas, Mercedes ha anunciado una caída de sus beneficios de un tercio.

BMW presentará sus cifras la semana que viene y es probable que también sean bastante flojas: a principios de mes, la empresa de Múnich emitió una advertencia sobre sus beneficios pocas horas después de anunciar sus cifras de ventas, sobre todo porque los resultados en China fueron peores de lo esperado.

La dureza de la competencia en este importante mercado también se refleja en el hecho de que incluso el líder del mercado, BYD, ha sufrido recientemente una caída de sus beneficios.

La próxima crisis ya se avecina

La situación de la industria automotriz alemana sigue siendo tensa, sobre todo porque recientemente se ha añadido otro motivo de preocupación que aún no se ha reflejado en las cifras financieras actuales: una segunda crisis de chips debido a los problemas del fabricante Nexperia.

Después de que los Países Bajos tomaran el control de una empresa del grupo chino, se están produciendo problemas de suministro. La asociación de la industria automovilística VDA advirtió recientemente de que esto podría «provocar en un futuro próximo restricciones considerables en la producción, e incluso paradas de la misma».

La propia Audi se muestra cautelosa en cuanto a las previsiones sobre Nexperia. Según Rittersberger, la producción sigue su curso según lo previsto y el suministro está garantizado, pero se trata de un tema muy complejo.

