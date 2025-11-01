Urgente!

Millicom (Tigo) completa la adquisición de Telefónica Ecuador por USD 380 millones
Alemania: Automotriz Audi cierra trimestre en positivo pero con cifras débiles
No hubo encuentro con Kim Jong-un: ¿un desaire para Trump?
Japón/China.- La primera ministra de Japón y Xi Jinping abordan fricciones bilaterales en su primer encuentro en la APEC
November 1, 2025

Millicom (Tigo) completa la adquisición de Telefónica Ecuador por USD 380 millones

  • noviembre 1, 2025
  • 0
  • 43
  • 2 Min Read

Luxemburgo, – Millicom International Cellular S.A. (“Millicom”) anunció que completó la adquisición de las operaciones de telecomunicaciones de Telefónica en Ecuador por USD 380 millones.

Esta transacción representa un paso decisivo en la estrategia de crecimiento de Millicom en Sudamérica, tras la reciente integración de Telefónica Uruguay. Con esta incorporación, la compañía ingresa a un nuevo mercado con alto potencial y consolida su compromiso de largo plazo con América Latina, impulsando la conectividad digital en una economía dolarizada, estable y con fundamentos macroeconómicos sólidos.

Marcelo Benitez, CEO de Millicom, señaló: “Esta adquisición refleja nuestra confianza en el futuro de América Latina y consolida nuestro liderazgo como proveedor de servicios digitales en la región.

Al llegar a Ecuador, reforzamos nuestra plataforma para expandir el acceso digital, empoderar comunidades y apoyar el progreso económico y social. Es una muestra más de nuestra capacidad de ejecutar y avanzar en nuestra visión estratégica. Nuestro compromiso es claro: conectar personas, oportunidades y futuros sobre la base de un crecimiento sostenible e inclusivo.”

Con presencia en once países, Millicom se posiciona como uno de los principales grupos de telecomunicaciones de América Latina. La compañía continuará avanzando en la inclusión digital, la innovación y la expansión de redes y servicios de última generación que permiten a personas, empresas y gobiernos prosperar en un mundo cada vez más digital.

FIN

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020