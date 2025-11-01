Millicom (Tigo) completa la adquisición de Telefónica Ecuador por USD 380 millones

Luxemburgo, – Millicom International Cellular S.A. (“Millicom”) anunció que completó la adquisición de las operaciones de telecomunicaciones de Telefónica en Ecuador por USD 380 millones.

Esta transacción representa un paso decisivo en la estrategia de crecimiento de Millicom en Sudamérica, tras la reciente integración de Telefónica Uruguay. Con esta incorporación, la compañía ingresa a un nuevo mercado con alto potencial y consolida su compromiso de largo plazo con América Latina, impulsando la conectividad digital en una economía dolarizada, estable y con fundamentos macroeconómicos sólidos.

Marcelo Benitez, CEO de Millicom, señaló: “Esta adquisición refleja nuestra confianza en el futuro de América Latina y consolida nuestro liderazgo como proveedor de servicios digitales en la región.

Al llegar a Ecuador, reforzamos nuestra plataforma para expandir el acceso digital, empoderar comunidades y apoyar el progreso económico y social. Es una muestra más de nuestra capacidad de ejecutar y avanzar en nuestra visión estratégica. Nuestro compromiso es claro: conectar personas, oportunidades y futuros sobre la base de un crecimiento sostenible e inclusivo.”

Con presencia en once países, Millicom se posiciona como uno de los principales grupos de telecomunicaciones de América Latina. La compañía continuará avanzando en la inclusión digital, la innovación y la expansión de redes y servicios de última generación que permiten a personas, empresas y gobiernos prosperar en un mundo cada vez más digital.

