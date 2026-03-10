Urgente!

«No es intervencionismo»: Noboa aclara sobre el Ejército de EE.UU. en Ecuador

«Estamos abiertos a la colaboración y también [a] operaciones conjuntas», sostuvo el presidente del país latinoamericano.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha asegurado que el Ejército de EE.UU. no llevará a cabo operaciones individuales en el territorio de su país, durante una entrevista concedida el lunes al canal de televisión Univision.

Daniel Noboa y su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante una cumbre celebrada en Doral (Florida, EE.UU.), el 7 de marzo de 2026.Mark Schiefelbein / AP

«Nuestras Fuerzas Armadas no son lo que deben. Quieren también trabajar con el Ejército de los Estados Unidos para operaciones en conjunto», explicó. «No es intervencionismo de parte de los Estados Unidos, no es simplemente una puerta abierta para que hagan lo que quieran […] estamos abiertos a la colaboración y también [a] operaciones conjuntas», añadió.

A la pregunta de si existe alguna posibilidad de que Washington lleve a cabo operaciones individuales en Ecuador, el mandatario del país latinoamericano respondió negativamente, argumentando que han llegado a un acuerdo al respecto de esta cuestión.

«Nosotros hemos dado todas las facilidades en sí porque sabemos que lo necesitamos y porque la amenaza es grande, regional, pero está muy claro y muy establecido que no pueden trabajar independientemente, sino con las Fuerzas Armadas del Ecuador», continuó.

Asimismo, Noboa aseguró que por fin hay un Gobierno estadounidense que está preocupado por el hemisferio y por el origen de la criminalidad, que es la región de la que Ecuador forma parte, «y están dispuestos a colaborar con las naciones para sacar adelante al país y parar el narcotráfico, el terrorismo y el financiamiento de estas organizaciones».

  • Ecuador y EE.UU. ejecutaron la semana pasada una operación conjunta que permitió destruir un campamento utilizado por el grupo criminal Comandos de la Frontera, vinculado al cabecilla conocido como alias ‘Mono Tole’, en la frontera con Colombia. 

Confirmado.net – RT

