March 11, 2026

China aumenta los precios de la gasolina y el diésel 

  • marzo 10, 2026
  • 0
  • 687
  • 2 Min Read

BEIJING, China aumentará sus precios minoristas de gasolina y diésel a partir del martes, tras un fuerte aumento en los precios internacionales del petróleo, anunció hoy lunes el máximo planificador económico del país. Los precios de la gasolina y el diésel aumentarán en 695 yuanes (100,5 dólares) y 670 yuanes por tonelada, respectivamente, según un comunicado publicado por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR).

China anunció un aumento en los precios minoristas de gasolina y diésel tras el alza del petróleo mundial, informó la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, que atribuye el incremento a las tensiones en Oriente Medio. Foto: Internet-Xinhua

El centro de monitoreo de precios de la CNDR explicó que los acontecimientos en Oriente Medio serán el factor clave que influya en las tendencias de los precios globales del petróleo en el próximo período.

A las tres mayores empresas petroleras de China, a saber, la Corporación Nacional de Petróleo de China, la Corporación Petroquímica de China y la Corporación Nacional de Petróleo Marítimo de China, y otras refinerías se les ha indicado mantener la producción y facilitar el transporte para asegurar un suministro estable.

Los departamentos relevantes en varias regiones deben intensificar sus esfuerzos de supervisión e inspección del mercado. Deben implementar medidas estrictas para reprimir actividades que violen las políticas nacionales de precios y así garantizar el orden del mercado, comunicó la CNDR.

Confirmado.net -Xinhua

