Corte Constitucional declara desaparición forzada de cuatro niños en Guayaquil

La Corte Constitucional del Ecuador emitió una sentencia histórica al reconocer que Josué, Ismael, Steven y Nehemías, cuatro niños del sector Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, fueron víctimas de desaparición forzada tras ser detenidos por patrullas militares en diciembre de 2024. El fallo concede un hábeas corpus instructivo, establece responsabilidades estatales y ordena medidas de reparación integral que incluyen disculpas públicas, indemnización económica y acciones de memoria.

Corte Constitucional reconoce desaparición forzada

La sentencia No. 1732-25-EP/26, emitida el 10 de marzo de 2026, determinó que los cuatro menores fueron privados ilegalmente de su libertad por patrullas militares y que el Estado ecuatoriano no proporcionó información inmediata ni convincente sobre su detención ni su paradero.

Según el análisis constitucional, las autoridades judiciales que conocieron el caso inicialmente vulneraron el derecho al debido proceso, ya que no analizaron de manera integral los hechos denunciados ni respondieron adecuadamente a las pretensiones planteadas por los familiares.

Tras revisar el expediente, la Corte concluyó que la detención fue ilegal, arbitraria e ilegítima, lo que permitió declarar formalmente que los menores fueron víctimas de desaparición forzada.

El Estado deberá ofrecer disculpas públicas y reparar a las familias

Entre las medidas de reparación integral ordenadas por la Corte Constitucional se incluyen:

Indemnización económica a las familias por parte del Estado, a través del Ministerio de Defensa.

a las familias por parte del Estado, a través del Ministerio de Defensa. Un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas , que deberá ser realizado por el Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) .

, que deberá ser realizado por el . La difusión nacional del reconocimiento de responsabilidad del Estado.

El texto de disculpas que deberá ser pronunciado por las autoridades militares reconoce que patrullas subordinadas al Ministerio de Defensa y a la FAE privaron ilegalmente de libertad a los cuatro niños, colocándolos en una situación de indefensión y vulnerando sus derechos fundamentales.

Medidas de memoria y garantías de no repetición

La sentencia también incluye medidas de carácter simbólico orientadas a preservar la memoria de las víctimas y evitar la repetición de hechos similares.

Entre estas acciones se dispone:

La incorporación del caso en el Museo de la Memoria .

. La recuperación de un espacio público en Guayaquil destinado a niñas, niños y adolescentes .

. La declaración de un día de conmemoración nacional en memoria de los cuatro menores.

Según la Corte, estas medidas buscan garantizar el derecho a la verdad, preservar la memoria histórica y fortalecer las garantías institucionales para evitar nuevas violaciones de derechos humanos.

Derechos humanos y límites al uso de la fuerza del Estado

En su resolución, la Corte Constitucional recordó que los derechos a la vida y a la integridad personal no pueden suspenderse, incluso en contextos de seguridad o estados de excepción.

El fallo enfatiza que los agentes estatales deben actuar con estricto respeto a la Constitución y a los derechos humanos, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, quienes gozan de protección reforzada por parte del Estado.

El máximo tribunal constitucional señaló además que lo ocurrido constituye una de las violaciones más graves del orden constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos, incompatible con los principios fundamentales del Estado democrático. Fin