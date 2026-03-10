Huawei apuesta por redes inteligentes y agentes de IA para acelerar la digitalización en América Latina

La transformación digital en América Latina entra en una nueva etapa marcada por la integración estructural de la inteligencia artificial en las redes de telecomunicaciones. Durante el Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, la empresa tecnológica Huawei presentó su estrategia para impulsar la infraestructura digital en la región mediante el despliegue de redes 5G-Advanced y agentes de inteligencia artificial, una combinación que promete mejorar la eficiencia de las industrias, habilitar servicios autónomos y preparar el camino hacia la futura tecnología 6G.

Huawei apuesta por redes inteligentes para la nueva economía digital

En el marco del encuentro global de telecomunicaciones más importante del mundo, Huawei explicó que la evolución de las redes hacia 5G-Advanced (5G-A) permitirá integrar de manera nativa capacidades de inteligencia artificial dentro de la infraestructura digital.

Según la compañía, el crecimiento exponencial del tráfico de datos, el uso masivo de aplicaciones basadas en IA y la expansión de servicios digitales obligarán a los operadores a contar con redes más programables, eficientes y con mayor capacidad de procesamiento distribuido.

“América Latina tiene la oportunidad de dar un salto cualitativo si integra desde ahora infraestructura avanzada con inteligencia artificial. No se trata solo de más velocidad, sino de redes capaces de entender el contexto y optimizar recursos en tiempo real”, señaló Daniel Zhou, presidente de Huawei Latinoamérica, durante una mesa redonda con medios en Barcelona.

Este enfoque busca resolver uno de los principales desafíos de la región: monetizar el despliegue del 5G y ampliar la cobertura digital sin incrementar de manera desproporcionada los costos operativos.



Daniel Zhou, presidente de Huawei Latinoamérica

Agentes de inteligencia artificial: el nuevo motor de la infraestructura digital

Uno de los ejes centrales de la estrategia presentada por Huawei es la incorporación de agentes de inteligencia artificial, sistemas capaces de interactuar entre sí, analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real y tomar decisiones autónomas dentro de las redes digitales.

En la práctica, estos agentes permitirán:

Optimizar el funcionamiento de redes privadas industriales .

. Predecir fallas en plantas de manufactura o generación eléctrica.

Automatizar la gestión de inventarios y cadenas logísticas.

Reducir costos operativos en redes de telecomunicaciones.

Huawei sostiene que estos sistemas también permitirán crear servicios inteligentes para ciudades, transporte y energía, impulsando una digitalización más profunda de las economías latinoamericanas.

En sectores como minería, manufactura, energía y logística, la combinación de conectividad avanzada y automatización basada en IA podría incrementar significativamente la productividad.

América Latina frente al reto de monetizar el 5G

A pesar de los avances en conectividad, muchos operadores de telecomunicaciones en América Latina todavía enfrentan dificultades para generar nuevos modelos de negocio a partir del 5G.

La transición hacia 5G-Advanced permitiría superar esta barrera gracias a tecnologías como:

Segmentación dinámica de red (network slicing)

Latencia ultrabaja

Servicios deterministas para aplicaciones industriales

Estas capacidades permitirán a los operadores ofrecer servicios especializados para empresas, desde redes privadas hasta soluciones de automatización industrial.

Huawei considera que esta evolución permitirá a las empresas de telecomunicaciones transformarse en proveedores integrales de servicios digitales, ampliando su rol dentro de la economía digital.

Preparar el camino hacia el 6G

Otro de los puntos clave planteados durante el Mobile World Congress es que la evolución hacia redes inteligentes será fundamental para preparar la llegada del 6G, tecnología que se espera entre finales de esta década y principios de la siguiente.

A diferencia de generaciones anteriores, el 6G integrará inteligencia artificial directamente en la arquitectura de red, permitiendo sistemas capaces de analizar, aprender y optimizar el funcionamiento de la infraestructura digital de forma autónoma.

Para Huawei, el despliegue de redes programables y la adopción temprana de agentes de IA permitirán a América Latina posicionarse mejor en esta transición tecnológica global.

Infraestructura digital y cooperación regional

La compañía también destacó la importancia de modelos de cooperación público-privada para acelerar la digitalización en la región.

En los últimos años Huawei ha fortalecido alianzas con operadores de telecomunicaciones, universidades y gobiernos latinoamericanos con el objetivo de:

Expandir conectividad en zonas rurales.

Impulsar la digitalización de pequeñas y medianas empresas.

Fortalecer programas de formación tecnológica.

Según la empresa, este enfoque será clave para que América Latina aproveche el potencial de la inteligencia artificial y las redes avanzadas.

Redes inteligentes para impulsar la competitividad regional

En un contexto global donde la productividad depende cada vez más de la automatización y la eficiencia operativa, la infraestructura digital se convierte en un factor estratégico para el desarrollo económico.

Huawei proyecta que la combinación de redes inteligentes, agentes de IA y conectividad avanzada permitirá a América Latina acelerar su integración en la economía digital global y desarrollar nuevos ecosistemas tecnológicos en sectores productivos clave.

El mensaje presentado en Barcelona fue claro: el futuro de la conectividad en la región no dependerá únicamente de ampliar cobertura móvil, sino de construir infraestructuras capaces de interpretar datos, automatizar procesos y generar valor económico.

Fuente: ATREVIA ECUADOR