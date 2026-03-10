Urgente!

March 10, 2026

Alemania registra un descenso en la producción industrial

El retroceso de enero frente al mes previo se explicó en gran parte por una caída en la fabricación de productos metálicos.

La producción real (ajustada por precios) en el sector industrial de Alemania cayó en enero un 0,5 % frente a diciembre del año pasado y, en comparación con enero de 2025, fue un 1,2 % menor, según datos publicados este lunes por la Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis).

De acuerdo con el organismo, en el cálculo trimestral menos volátil, la producción de noviembre de 2025 a enero de 2026 se situó un 0,9 % por encima de los tres meses anteriores. El retroceso de enero frente al mes previo se explicó en gran parte por la caída en la fabricación de productos metálicos (-12,4 %), además de los descensos en la industria farmacéutica (-11,9 %) y en la fabricación de equipos de procesamiento de datos, productos electrónicos y ópticos (-6,8 %).

Destatis informó además de una caída del 0,8 % en enero en las ramas industriales intensivas en energía respecto a diciembre, también en términos ajustados. En la comparación trimestral, la producción de estas ramas entre noviembre de 2025 y enero de 2026 fue un 1,8 % menor que en los tres meses anteriores, mientras que frente a enero de 2025 cayó un 4,3 % en términos ajustados por calendario.

Se supone que los altos precios de la energía son un factor clave detrás de la desaceleración económica que ha afectado a la mayor economía de la Unión Europea en los últimos años. Alemania, que dependía de Rusia para el 55 % de su gas natural, sufrió un duro golpe después de que Berlín participara en las sanciones occidentales contra Moscú tras la escalada del conflicto ucraniano en 2022.

Las estadísticas aún no han reflejado las consecuencias de la última escalada en Oriente Medio. La agresión israelí-estadounidense contra Irán, que desencadenó represalias por parte de Teherán, aumentó significativamente el riesgo para los buques que cruzan el estrecho de Ormuz. En medio del bloqueo casi total del paso, los precios del petróleo han alcanzado un nuevo máximo no visto desde junio de 2022. Los futuros del crudo Brent y el West Texas Intermediate (WTI) subieron en las primeras operaciones de este lunes a más de 119 dólares por barril.

En paralelo, los precios del gas en Europa alcanzaron su nivel más alto desde 2023. Desde el inicio de la escalada militar, los precios del gas natural licuado en el continente han aumentado alrededor de un 53 %.

Confirmado.net – RT

