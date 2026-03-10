Urgente!

March 10, 2026

Dónde ver Botafogo vs. Barcelona SC por la revancha de la fase 3 de Copa Libertadores

El partido se disputará en el estadio Nilton Santos desde las 19:30. 

Barcelona SC visita este martes, 10 de marzo, a Botafogo en Río de Janeiro por la revancha de la fase 3 de la Copa Libertadores. El partido se disputará desde las 19:30 en el estadio Nilton Santos.

En el juego de ida, los brasileños consiguieron un empate a 1 en el estadio Monumental Banco Pichincha. Los canarios se pusieron en ventaja con gol de Héctor Villalba en el minuto 22, mientras que los visitantes igualaron al minuto 20 del segundo episodio con tanto de Matheus Martins.

Para acceder a la fase de grupos del torneo continental, los toreros deben ganar el partido bien sea en los 90 minutos o en la tanda de penales. Si pierde, el equipo guayaquileño tiene asegurada la participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El cuadro amarillo llega a este encuentro con dos bajas: Johan García, quien sufrió una lesión durante el partido de la segunda fecha del campeonato ecuatoriano ante Deportivo Cuenca, y César Farías, el DT que fue expulsado en el duelo de ida por un incidente con un jugador rival.

Los toreros llegan motivados gracias al triunfo 1-0 en casa que obtuvieron en el Clásico del Astillero, con gol de Darío Benedetto.

En el campeonato doméstico, el Ídolo del Astillero se ubica en quinto puesto con seis puntos ganados en tres fechas disputadas hasta ahora.

Canales para ver En Vivo Botafogo vs. Barcelona SC

  • Fecha: martes 10 de marzo
  • Hora: 19:30 (hora de Ecuador)
  • Estadio: Nilton Santos
  • Transmiten: ESPN Disney +. (D)

Confirmado.net – El Universo

