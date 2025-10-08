Urgente!

Petro: «Los ucranianos tratan a los colombianos como raza inferior”
Negociación sobre Gaza: «optimismo» y listas de prisioneros
Decimotercer sueldo también se pagará por adelantado a los jubilados 
Barrio Chino habanero se presenta como una opción para el turismo urbano en Cuba 
October 8, 2025

Negociación sobre Gaza: «optimismo» y listas de prisioneros

  • octubre 8, 2025
  • 0
  • 184
  • 2 Min Read

Según dos jefes negociadores de Hamás, hay un ambiente «optimista» en las negociaciones en Egipto y las partes se han intercambiado las listas de prisioneros a canjear.

La tercera ronda de conversaciones indirectas entre negociadores de Israel y el grupo Hamás , considerada como organización terrorista por la UE, Estados Unidos y otros países, prosigue el miércoles, 8 de octubre de 2025, en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij.

Las delegaciones de alto nivel de ambas partes retomaron las negociaciones con la presencia de altos representantes de Egipto , Catar, Turquía y Estados Unidos. En las conversaciones de esta jornada estarán involucrados de forma directa los jefes de los servicios de Inteligencia de Egipto y Turquía, así como el primer ministro y jefe de la diplomacia de Catar, Mohamed bin Abdelrahmán, y un equipo negociador estadounidense encabezado por el enviado especial del mandatario republicano para Oriente Medio, Steve Witkoff.

«Prevalece el optimismo»

Ayer, el jefe negociador de Hamás, Jalil al Haya, afirmó a la cadena Al Qahera News que el grupo islamista está «listo» para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza , pero advirtió de que el movimiento palestino necesita «garantías» de que Israel detendrá por completo su campaña militar.

Al Haya reiteró que el grupo está preparado para «el canje» de prisioneros. Esta lista de prisioneros que serán liberados ya ha sido intercambiada, según Hamás. 

Según Taher al Nunu, uno de los dirigentes del movimiento islamista palestino que participa en las conversaciones, «los mediadores están haciendo grandes esfuerzos para levantar todos los obstáculos a la aplicación de las diferentes etapas del alto el fuego, y prevalece el optimismo entre todos los participantes».

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024