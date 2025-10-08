Negociación sobre Gaza: «optimismo» y listas de prisioneros

Según dos jefes negociadores de Hamás, hay un ambiente «optimista» en las negociaciones en Egipto y las partes se han intercambiado las listas de prisioneros a canjear.

La tercera ronda de conversaciones indirectas entre negociadores de Israel y el grupo Hamás , considerada como organización terrorista por la UE, Estados Unidos y otros países, prosigue el miércoles, 8 de octubre de 2025, en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij.

Las delegaciones de alto nivel de ambas partes retomaron las negociaciones con la presencia de altos representantes de Egipto , Catar, Turquía y Estados Unidos. En las conversaciones de esta jornada estarán involucrados de forma directa los jefes de los servicios de Inteligencia de Egipto y Turquía, así como el primer ministro y jefe de la diplomacia de Catar, Mohamed bin Abdelrahmán, y un equipo negociador estadounidense encabezado por el enviado especial del mandatario republicano para Oriente Medio, Steve Witkoff.

«Prevalece el optimismo»

Ayer, el jefe negociador de Hamás, Jalil al Haya, afirmó a la cadena Al Qahera News que el grupo islamista está «listo» para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza , pero advirtió de que el movimiento palestino necesita «garantías» de que Israel detendrá por completo su campaña militar.

Al Haya reiteró que el grupo está preparado para «el canje» de prisioneros. Esta lista de prisioneros que serán liberados ya ha sido intercambiada, según Hamás.

Según Taher al Nunu, uno de los dirigentes del movimiento islamista palestino que participa en las conversaciones, «los mediadores están haciendo grandes esfuerzos para levantar todos los obstáculos a la aplicación de las diferentes etapas del alto el fuego, y prevalece el optimismo entre todos los participantes».

