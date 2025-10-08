Decimotercer sueldo también se pagará por adelantado a los jubilados 

Ejecutivo pagará al sector público el décimo el 14 de noviembre y el Ministerio del Trabajo indicó que también se incluirá a los jubilados.

Al igual que los funcionarios públicos, los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) también recibirán el pago anticipado del decimotercer sueldo en noviembre, de acuerdo con el Ministerio del Trabajo.

El presidente Daniel Noboa anunció que el 14 de noviembre se pagará a los funcionarios públicos y ahí entran los jubilados del IESS.

El presidente Daniel Noboa anunció que para fomentar la economía local, el 14 de noviembre próximo pagarán esta remuneración a los funcionarios públicos. “Así las familias tendrán más dinero durante el Black Friday y el Cyber Monday. Invitamos a la empresa privada a sumarse a esta iniciativa”, dijo el mandatario el 5 de octubre.

“Es importante destacar lo siguiente, a los jubilados también se les va a pagar. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también debe pagar a los jubilados. El presidente de la República, al señalar que el pago se va a realizar de manera anticipada, también ingresan los jubilados”, dijo a este Diario la titular de la cartera de Estado, Ivonne Núñez.

La secretaria de Estado señaló que al pagar a los jubilados, les sirve para que cancelen en enero los impuestos prediales, al igual que otras obligaciones económicas que se realizan los primeros días del mes del año nuevo.

“Lo que sirve siempre en un pago anticipado es un alivio económico y tener bien estructuradas las prevenciones de pago para el año siguiente”, afirmó la ministra.

Recordó que no existe ilegalidad alguna en el pago anticipado dispuesto por el Ejecutivo para los servidores públicos y los jubilados.

Asimismo, indicó que están a la espera de la contestación del sector privado con el cual han conversado para que se sumen en este proceso de unidad de pago anticipado del decimotercer sueldo. (I)

Confirmado.net – El Universo