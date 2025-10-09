Urgente!

Pese al feriado, el paro sigue en Ecuador: se reactivan las protestas en Quito y comunidades del norte
Muere Miguel Ángel Russo, símbolo del fútbol argentino y técnico de Boca Juniors
Caso Las Malvinas: Fiscalía presenta acusación contra militares mientras CDH cuestiona cambio de versión de testigo 
China y Malasia realizarán ejercicio militar conjunto
October 9, 2025

Muere Miguel Ángel Russo, símbolo del fútbol argentino y técnico de Boca Juniors

  • octubre 9, 2025
  • 0
  • 374
  • 2 Min Read

El fútbol argentino despide a una de sus figuras más queridas. Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca Juniors, falleció este jueves en Buenos Aires a los 69 años, tras una larga lucha contra una enfermedad que le fue diagnosticada en 2017.

Russo, quien se había apartado de la dirección técnica desde el 21 de septiembre por complicaciones en su salud, fue internado en varias ocasiones durante las últimas semanas. La noticia de su fallecimiento ha causado profunda conmoción en el mundo del fútbol.

A lo largo de su extensa carrera, Russo dirigió a clubes emblemáticos como Vélez Sarsfield, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo, Racing Club, Millonarios de Colombia y Boca Juniors, equipo con el que conquistó la Copa Libertadores 2007.

Su trayectoria estuvo marcada por el respeto, la sobriedad y la pasión por el deporte. La familia xeneize y todo el fútbol mundial lamentan la partida de un técnico ejemplar y un hombre íntegro.

El mundo del fútbol lamenta la partida del gran personaje

Confirmado.net

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Deportes

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
julio 16, 2020
Deportes Titulares

Tenis.-El español Rafa Nadal accede a octavos

Victoria del balear por 7-5 y 6-1 sobre el austriaco Dominic

admin
enero 2, 2024
Deportes Titulares

Tenis.-Carlos Moyà: «Con Rafa Nadal nunca se

El entrenador de Rafa Nadal, Carlos Moyà, se siente «muy contento»

admin
enero 3, 2024
Deportes Titulares

Oscar Pistorius, excampeón paralímpico, abandona la prisión

El convicto excampeón paralímpico sudafricano Oscar Pistorius salió este viernes (05.01.2024)

admin
enero 5, 2024
Titulares Deportes

Rafa Nadal: «Ha sido un partido muy

El tenista español Rafael Nadal comentó tras su victoria en los

admin
enero 5, 2024