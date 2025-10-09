Muere Miguel Ángel Russo, símbolo del fútbol argentino y técnico de Boca Juniors

El fútbol argentino despide a una de sus figuras más queridas. Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca Juniors, falleció este jueves en Buenos Aires a los 69 años, tras una larga lucha contra una enfermedad que le fue diagnosticada en 2017.
Russo, quien se había apartado de la dirección técnica desde el 21 de septiembre por complicaciones en su salud, fue internado en varias ocasiones durante las últimas semanas. La noticia de su fallecimiento ha causado profunda conmoción en el mundo del fútbol.
A lo largo de su extensa carrera, Russo dirigió a clubes emblemáticos como Vélez Sarsfield, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo, Racing Club, Millonarios de Colombia y Boca Juniors, equipo con el que conquistó la Copa Libertadores 2007.
Su trayectoria estuvo marcada por el respeto, la sobriedad y la pasión por el deporte. La familia xeneize y todo el fútbol mundial lamentan la partida de un técnico ejemplar y un hombre íntegro.
El mundo del fútbol lamenta la partida del gran personaje
Confirmado.net