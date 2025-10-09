Muere Miguel Ángel Russo, símbolo del fútbol argentino y técnico de Boca Juniors

El fútbol argentino despide a una de sus figuras más queridas. Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca Juniors, falleció este jueves en Buenos Aires a los 69 años, tras una larga lucha contra una enfermedad que le fue diagnosticada en 2017.

Russo, quien se había apartado de la dirección técnica desde el 21 de septiembre por complicaciones en su salud, fue internado en varias ocasiones durante las últimas semanas. La noticia de su fallecimiento ha causado profunda conmoción en el mundo del fútbol.

A lo largo de su extensa carrera, Russo dirigió a clubes emblemáticos como Vélez Sarsfield, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo, Racing Club, Millonarios de Colombia y Boca Juniors, equipo con el que conquistó la Copa Libertadores 2007.

Su trayectoria estuvo marcada por el respeto, la sobriedad y la pasión por el deporte. La familia xeneize y todo el fútbol mundial lamentan la partida de un técnico ejemplar y un hombre íntegro.

El mundo del fútbol lamenta la partida del gran personaje

😢🏆 Siempre te recordaremos con una sonrisa: QEPD Miguel Ángel Russo. pic.twitter.com/oVkoPDQX53 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 8, 2025

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

Barcelona Sporting Club expresa su más sentido pésame a la familia de Miguel Ángel Russo, así como a @BocaJrsOficial, institución a la que se encontraba dirigiendo.



Recordamos con mucho cariño su paso por nuestras instalaciones en 2019, cuando visitó el Club como entrenador de… pic.twitter.com/qm40L4FQvi — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) October 8, 2025

En la previa del entrenamiento de este jueves, Marcelo Gallardo reunió al plantel para recordar a Miguel Ángel Russo. A través de sus palabras, todo el cuerpo técnico y los jugadores homenajearon la memoria del entrenador. pic.twitter.com/xydYhH00zA — River Plate (@RiverPlate) October 9, 2025

🕊️ Nota de pesar: Miguel Ángel Russo pic.twitter.com/SqgFTt5VK4 — LDU Oficial (@LDU_Oficial) October 9, 2025

