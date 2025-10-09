Pese al feriado, el paro sigue en Ecuador: se reactivan las protestas en Quito y comunidades del norte

A pesar del feriado nacional, las protestas continúan en Ecuador. En Quito, cientos de manifestantes se concentraron la mañana de este jueves en el Parque El Arbolito, desde donde partió una marcha que recorre la avenida 10 de Agosto con consignas como “¡Fuera Noboa, fuera!”.

‼️#URGENTE

En este momento la marcha de ciudadanos llega a los exteriores de la Fiscalía General del Estado, en #Quito.

▶️ @ThelosEcuador

pic.twitter.com/MD2VMY2khB — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) October 9, 2025

Las movilizaciones se mantienen pese a los intentos del Gobierno de impedir la llegada de comunidades indígenas a la capital, mediante retenes y controles policiales en las principales vías de acceso. Sin embargo, los manifestantes lograron reorganizarse en distintos puntos de la ciudad.

🔴 Quito

El Paro sigue a pesar del feriado



Una marcha se convocó en el Parque el Arbolito. Ahora avanza por la Av 10 de Agosto

El grito es: "Fuera Noboa, fuera"



Las protestas se activan en la capital a pesar que el gobierno ha buscado impedir la llegada de comunidades… pic.twitter.com/XwpFQkRqCW — Wambra Medio Comunitarioᅠ (@wambraEc) October 9, 2025

En el norte de Quito, la comunidad de San Miguel del Común volvió a salir a las calles tras la violenta incursión policial registrada el miércoles, cuando uniformados ingresaron al poblado lanzando gases lacrimógenos y perdigones. Este jueves, los habitantes bloquearon la Panamericana Norte, exigiendo respeto a sus derechos y denunciando los abusos de la fuerza pública.

#Quito



Jóvenes, mujeres, incluso con sus hijos pequeños salen a protestar nuevamente en San Miguel de El Común. Se escuchan silbidos, vuvuzelas, música y cacerolazos.

La comunidad se tomó este jueves la Panamericana Norte en reclamo a la represión sufrida ayer, cuando policía… pic.twitter.com/pQ1sWFpYrS — Wambra Medio Comunitarioᅠ (@wambraEc) October 9, 2025

El ambiente en la zona es de resistencia y unidad. “¡Únete pueblo!” se escucha en Calderón y en los barrios aledaños, donde jóvenes, mujeres y familias completas participan de los cacerolazos, acompañados de silbatos, vuvuzelas y música.

Mientras tanto, en el centro de Quito se reactivan los voces de protesta, en una jornada marcada por la tensión social y el creciente descontento hacia la gestión del presidente Daniel Noboa.

Con información de Ecuador Inmediato / Wambra Medio Comunitario