Pese al feriado, el paro sigue en Ecuador: se reactivan las protestas en Quito y comunidades del norte

A pesar del feriado nacional, las protestas continúan en Ecuador. En Quito, cientos de manifestantes se concentraron la mañana de este jueves en el Parque El Arbolito, desde donde partió una marcha que recorre la avenida 10 de Agosto con consignas como “¡Fuera Noboa, fuera!”.
Las movilizaciones se mantienen pese a los intentos del Gobierno de impedir la llegada de comunidades indígenas a la capital, mediante retenes y controles policiales en las principales vías de acceso. Sin embargo, los manifestantes lograron reorganizarse en distintos puntos de la ciudad.
En el norte de Quito, la comunidad de San Miguel del Común volvió a salir a las calles tras la violenta incursión policial registrada el miércoles, cuando uniformados ingresaron al poblado lanzando gases lacrimógenos y perdigones. Este jueves, los habitantes bloquearon la Panamericana Norte, exigiendo respeto a sus derechos y denunciando los abusos de la fuerza pública.
El ambiente en la zona es de resistencia y unidad. “¡Únete pueblo!” se escucha en Calderón y en los barrios aledaños, donde jóvenes, mujeres y familias completas participan de los cacerolazos, acompañados de silbatos, vuvuzelas y música.
Mientras tanto, en el centro de Quito se reactivan los voces de protesta, en una jornada marcada por la tensión social y el creciente descontento hacia la gestión del presidente Daniel Noboa.
Con información de Ecuador Inmediato / Wambra Medio Comunitario