Muere Brian Wilson, líder de The Beach Boys, a los 82 años

El fallecimiento del artista estadounidense fue anunciado por su familia, este miércoles 11 de junio

Brian Wilson, líder y fundador de la legendaria banda estadounidense The Beach Boys, falleció a los 82 años. El anuncio del deceso del artista fue realizado por su familia, la mañana de este miércoles 11 de junio.

El músico estadounidense Brian Wilson, líder de The Beach Boys.BRITTA PEDERSEN / ARCHIVO EFE

«Nos rompe el corazón anunciar que nuestro amado padre Brian Wilson ha fallecido. Nos hemos quedado sin palabras en estos momentos. Por favor respete nuestra privacidad en este momento mientras nuestra familia se encuentra de duelo. Estamos compartiendo nuestro dolor con el mundo», señaló la familia en un comunicado.

Brian Wilson: el genio detrás de The Beach Boys

Brian Wilson nació el 20 de junio de 1942 en California. Fue uno de los músicos y compositores más influyentes del siglo XX. Fundador y líder creativo de The Beach Boys, fue el cerebro detrás de gran parte de los éxitos que convirtieron a esta banda en un ícono del pop estadounidense en los años sesenta.

Canciones como Good Vibrations, God Only Knows y Wouldn’t It Be Nice no solo definieron una época, sino que también marcaron un nuevo estándar en la composición y producción musical.

Su obra cumbre, el álbum Pet Sounds (1966), es considerado uno de los discos más innovadores de la historia. En él, Wilson experimentó con armonías vocales complejas, sonidos orquestales y técnicas de estudio vanguardistas que influyeron a artistas de la talla de The Beatles.

Su capacidad para combinar sofisticación musical con sensibilidad pop le valió el reconocimiento como un verdadero genio creativo.

Sin embargo, su trayectoria también estuvo marcada por profundas luchas personales. Durante décadas enfrentó problemas de salud mental, incluyendo un trastorno esquizoafectivo y episodios de depresión, que lo mantuvieron alejado de los escenarios por largos periodos.

A pesar de ello, logró retomar su carrera como solista en los años 2000. Su vida fue llevada al cine en la película Love & Mercy (2014), que retrata tanto su brillantez musical como las batallas que libró fuera del estudio.

Confirmado.net – Expreso