México logra acuerdos estratégicos con EE.UU., mientras Ecuador solo recibe un respaldo simbólico en la visita de Marco Rubio

Ciudad de México / Quito, septiembre de 2025. – La gira del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México y Ecuador dejó un balance desigual en la región. Mientras la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum selló compromisos concretos e institucionales con Washington, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa recibió apenas un espaldarazo político sin resultados tangibles.

En Quito, la visita se tradujo en la designación de Los Choneros y Los Lobos como Organizaciones Terroristas Extranjeras y en anuncios de cooperación contra el narcotráfico, el lavado de activos y la minería ilegal. Sin embargo, los compromisos carecieron de instrumentos vinculantes y de mecanismos de implementación. El efecto fue más simbólico que operativo, en un contexto de crisis interna y ausencia de embajador estadounidense en el país desde abril.

En contraste, en México se consolidó el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, con acciones inmediatas para frenar el tráfico de drogas, armas y personas, así como la creación de un grupo de implementación de alto nivel para dar seguimiento a los acuerdos. Además, se emitió un comunicado conjunto que reflejó un mayor nivel de institucionalidad y confianza bilateral.

El balance evidencia que México salió fortalecido con compromisos verificables, mientras que Ecuador quedó relegado a un gesto político. La visita, sin embargo, reforzó la narrativa de línea dura y la agenda de seguridad del presidente Donald Trump en la región.