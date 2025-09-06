Carlos Alcaraz busca recuperar el trono mundial en una final histórica ante Jannik Sinner

El tenis mundial se prepara para un choque monumental este domingo en la pista central Arthur Ashe del US Open. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos grandes dominadores de la raqueta en la actualidad, disputarán a las 14h00 (hora de Nueva York) una final que no solo decidirá al campeón del último ‘Grand Slam’ de 2025, sino también al número uno del mundo.

El español, número dos del ranking, aspira a conquistar su sexto grande y su segundo título en Flushing Meadows. Enfrente tendrá a Sinner, que desde junio de 2024 ostenta la cima del tenis mundial y que defiende la corona lograda el año pasado en Nueva York. Una victoria del italiano le permitiría igualar los cinco títulos de Grand Slam que posee Alcaraz.

Rivalidad de élite

La batalla entre ambos se ha convertido en un clásico contemporáneo. En este 2025 ya se han visto las caras en dos finales de Grand Slam: en Wimbledon ganó Sinner, y en Roland Garros fue Alcaraz quien se llevó la gloria tras levantar tres bolas de partido en un duelo épico. La final en Nueva York será la tercera en un mismo año y la decimoquinta en el total de su historial (sin contar Challengers), con un balance favorable al murciano por 9-5.

Sobre pista dura, Alcaraz marca la diferencia con seis victorias frente a dos de su rival; en tierra también domina (3-1), mientras que en hierba Sinner ha impuesto su ley en los dos duelos disputados.

El origen de esta rivalidad se remonta al US Open 2022, cuando ambos protagonizaron un partido maratónico en cuartos de final, con triunfo del murciano en cinco horas y dieciséis minutos. Aquel encuentro, el más largo en la historia del torneo, abrió la puerta al primer título grande de Alcaraz y a su coronación como el número uno más joven de todos los tiempos.

Un Alcaraz imparable en Nueva York

La trayectoria del español en esta edición ha sido impecable: llega a la final sin ceder un solo set, algo que no ocurría desde Roger Federer en 2015. Además, puede convertirse en el primer jugador de la era Open en ganar el US Open sin perder una manga.

En semifinales pasó por encima de Novak Djokovic en tres sets y menos de dos horas y media, un aviso de su solidez. Este 2025 suma ya 66 victorias frente a solo seis derrotas, con una racha positiva desde la final de Wimbledon. Su servicio, más consistente y potente, ha sido clave: apenas ha concedido dos quiebres en seis partidos y ha afrontado nueve puntos de rotura.

Sinner, exigido pero competitivo

El reto para el italiano será enorme, no solo por la fortaleza de su rival, sino por sus propias condiciones físicas. Ha pasado 13 horas y media en la pista frente a las menos de 12 del español, cediendo dos sets en el camino. Además, arrastra molestias en los abdominales, que se dejaron ver en semifinales y podrían condicionar su saque.

Aun así, Sinner ha demostrado ser casi infalible en los grandes escenarios. En 2024 se llevó el Abierto de Australia y el US Open; en 2025 ya levantó los trofeos en Australia y Wimbledon. Con cinco grandes en su palmarés, busca igualar al murciano y mantener el liderazgo mundial.

Una final que define una era

El dominio de ambos es incuestionable: entre Alcaraz y Sinner se han repartido los últimos ocho títulos de Grand Slam. El año pasado, el italiano se adjudicó Australia y el US Open, mientras que el español ganó Roland Garros y Wimbledon. Este año, Sinner repitió éxito en Australia y Wimbledon, y Alcaraz en Roland Garros.

Todo está listo para que la Arthur Ashe presencie una final que no solo coronará al campeón del US Open 2025, sino que decidirá quién manda en el tenis mundial.

Con información de Europa Press / Imagen USOpen