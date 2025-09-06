Urgente!

Moisés Caicedo lanza su primera camiseta oficial: “Niño Moi Origen”, un símbolo de fe, esfuerzo y orgullo ecuatoriano

El mediocampista ecuatoriano del Chelsea y la Selección, Moisés Caicedo, lanzará oficialmente el próximo 11 de septiembre su primera camiseta edición limitada, denominada “Niño Moi Origen”, en colaboración con la agencia de marketing deportivo NM23, que impulsa su marca personal.

El lanzamiento marca un hito en la carrera del futbolista, consolidando su identidad como deportista global y a la vez como referente para la juventud ecuatoriana.

Un diseño cargado de historia

La camiseta integra elementos que resumen la trayectoria y valores de Caicedo:

  • Las copas de la Conference League y del Mundial de Clubes, conquistadas en la temporada 2024-2025.
  • El tricolor ecuatoriano, símbolo de sus raíces y orgullo nacional.
  • Su celebración icónica arrodillado, que refleja fe y gratitud.

Lanzamiento digital y exclusivo

La presentación oficial se realizará a través de las redes sociales de Caicedo y NM23, donde se revelará el video principal de lanzamiento y los primeros detalles de la colección. Una vez concluido el evento virtual, la camiseta estará disponible únicamente en el portal oficial de NM23, que será el canal exclusivo de venta y distribución.

Palabras de Moisés Caicedo

“Esta camiseta es parte de mi historia y mi fe. Es un homenaje a las personas que me siguen y a la juventud que sueña con alcanzar sus metas”, afirmó el mediocampista.

Con este proyecto, Caicedo busca trascender lo deportivo, consolidando su legado con una pieza que simboliza esfuerzo, disciplina, pasión y fe, al tiempo que fortalece el vínculo con sus seguidores en Ecuador y el mundo.

