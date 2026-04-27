Meta y Microsoft anuncian recorte de 20.000 puestos: la preocupante señal que hay detrás

«Esto representa un cambio estructural fundamental más que una corrección temporal del mercado», afirma un experto.

El posible recorte de más de 20.000 puestos de trabajo anunciado por Meta* y Microsoft podría ser solo el comienzo de una ola mayor de despidos en el área tecnológica, en un contexto marcado por la expansión acelerada de la inteligencia artificial.

Según datos del sector, más de 92.000 trabajadores tecnológicos de Estados Unidos han sido despedidos en lo que va de 2026, elevando el total a cerca de 900.000 desde 2020, en medio de crecientes preocupaciones por una posible crisis laboral impulsada por la automatización.

«Esto representa un cambio estructural fundamental más que una corrección temporal del mercado», afirmó a CNBC Anthony Tuggle, experto en liderazgo, al advertir de una transformación permanente en la organización del trabajo.

Las mismas compañías que invierten cientos de miles de millones de dólares en infraestructura de IA buscan ahora eficiencia mediante la reducción de personal, al tiempo que ajustan sus plantillas tras el exceso de contratación impulsado por la pandemia, según asevera el medio citando sus fuentes.

Optimistas del sector

El impacto se ha intensificado desde el auge de herramientas de IA como ChatGPT, lanzada por OpenAI, y sistemas más avanzados como Claude, que han ampliado las capacidades de automatización en múltiples áreas laborales.

Aunque algunos expertos sostienen que la IA transformará el empleo en lugar de eliminarlo, otros alertan por la creciente brecha entre la destrucción de puestos y la creación de nuevos roles, especialmente en niveles iniciales.

En este contexto, el empresario Elon Musk planteó que el Gobierno de Estados Unidos debería otorgar ingresos a la población para compensar el desempleo derivado de la IA, proponiendo un esquema de «ingresos elevados universales».

Sustitución o aumento en productividad

El temor a ser reemplazados también está influyendo en el comportamiento de los trabajadores. Un estudio citado por Fortune indica que el 29 % de los empleados ha obstaculizado iniciativas de IA en su empresa, cifra que asciende al 44 % entre la generación Z.

Analistas señalan que la tecnología se manifiesta actualmente de dos formas en el ámbito laboral: sustituyendo directamente a los empleados o aumentando su productividad, lo que redefine el equilibrio del mercado de trabajo.

No obstante, los investigadores apuntan que la situación real podría diferir de sus cálculos. También subrayan que la generación Z es más fluida a la hora de utilizar la IA. El problema radica en que el proceso de integración de la IA es demasiado rápido, mientras que la creación de nuevas oportunidades se está quedando atrás.

Con información de – RT