Alerta en Ecuador: la pérdida auditiva crece en silencio y afecta cada vez más a jóvenes

Especialistas advierten detección tardía y riesgos por el uso excesivo de audífonos

La pérdida auditiva se ha convertido en un problema de salud creciente en Ecuador, pero sigue siendo una condición silenciosa que muchas veces se detecta demasiado tarde. Se estima que cerca del 5 % de la población presenta algún trastorno auditivo, mientras que a nivel regional una de cada cinco personas tiene algún grado de afectación.

El mayor problema no es solo su frecuencia, sino el retraso en el diagnóstico: muchas personas pueden tardar hasta diez años en buscar ayuda, lo que agrava las consecuencias en la comunicación, el aprendizaje y la salud cognitiva.

Jóvenes con audición de adultos mayores

Uno de los datos más preocupantes es el aumento de casos en población joven. Según especialistas, cada vez es más común encontrar deterioro auditivo prematuro en personas de entre 20 y 25 años.

El principal factor está relacionado con la exposición prolongada a altos niveles de ruido, especialmente por el uso intensivo de audífonos, teléfonos móviles y dispositivos electrónicos desde edades tempranas.

Este daño es progresivo y muchas veces imperceptible en sus primeras etapas. Entre las señales de alerta están:

Zumbidos en los oídos

Dificultad para entender conversaciones

Sensibilidad a sonidos fuertes

La audición desde el nacimiento: clave para el desarrollo

La audición cumple un rol fundamental desde los primeros días de vida. El oído humano se desarrolla incluso antes del nacimiento y está directamente conectado con el sistema nervioso.

Esto permite que los recién nacidos no solo escuchen, sino que comiencen a procesar sonidos, facilitando el desarrollo del lenguaje y las habilidades cognitivas.

Por ello, los especialistas destacan la importancia del tamizaje auditivo neonatal, una prueba que permite detectar problemas desde el primer día de vida y actuar a tiempo.

Señales de alerta en niños

En la infancia, la pérdida auditiva puede pasar desapercibida si no se presta atención.

Algunas señales clave incluyen:

Falta de respuesta a sonidos

Retrasos en el lenguaje

Dificultades de aprendizaje

Conducta inusualmente tranquila ante ruidos

Detectar estos signos a tiempo puede marcar una diferencia significativa en el desarrollo del niño.

Adultos mayores: aislamiento y deterioro cognitivo

En adultos mayores, especialmente a partir de los 60 años, la pérdida auditiva es más frecuente y puede tener consecuencias profundas.

Además de dificultar la comunicación, puede provocar aislamiento social y aumentar el riesgo de deterioro cognitivo, incluyendo enfermedades como el Alzheimer.

La falta de estimulación auditiva obliga al cerebro a realizar un mayor esfuerzo para procesar sonidos, lo que genera desgaste mental progresivo.

Prevención y diagnóstico: claves para evitar daños irreversibles

Especialistas coinciden en que la prevención es fundamental, especialmente en jóvenes. Algunas recomendaciones incluyen:

Evitar el uso prolongado de audífonos a alto volumen

Realizar chequeos auditivos periódicos

No introducir objetos en los oídos, como cotonetes

Buscar atención médica ante cualquier síntoma

En el país también se han impulsado jornadas gratuitas de evaluación auditiva para fomentar el diagnóstico temprano y reducir el subregistro de casos.

Un problema de salud pública en crecimiento

El aumento de casos de pérdida auditiva refleja cambios en los hábitos de vida, especialmente el uso intensivo de tecnología y la exposición constante al ruido.

Expertos advierten que, sin medidas preventivas, esta condición podría convertirse en un problema de salud pública aún más grave en los próximos años.

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Con información de El Universo