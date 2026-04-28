Atleta rompe histórico récord en un maratón

El corredor se había lesionado en otoño del año pasado y, a pesar de ello, confirmó en febrero su participación.

El keniano Sabastian Sawe se convirtió en el primer hombre en completar una carrera en menos de dos horas al ganar el Maratón de Londres con un tiempo de 1:59:30, rompiendo una de las barreras más emblemáticas del atletismo.

Este registro superó el anterior récord mundial de 2:00:35, establecido por el difunto Kelvin Kiptum en el Maratón de Chicago en octubre de 2023. La marca sub-2 había sido durante años uno de los grandes objetivos del deporte, con múltiples intentos en condiciones controladas.

«Me siento bien, estoy feliz, es un día para recordar», declaró Sawe a los medios locales mientras enseñaba su zapatilla con las inscripciones «récord mundial» y «sub-2». El recorrido se extendió a lo largo de 42 kilómetros.

Condiciones casi ideales

El logro se produjo en condiciones casi ideales, con temperaturas templadas y poco viento en Londres. A diferencia de intentos anteriores, esta vez se consiguió en una competición abierta, en uno de los escenarios más importantes del atletismo mundial.

«Comenzamos bien la carrera. Cuando llegué a la meta y vi el tiempo, me emocioné mucho. Creo que hoy lo hemos demostrado, es la primera vez para todos y estoy muy feliz», afirmó Sawe.

El etíope Yomif Kejelcha siguió de cerca a Sawe durante gran parte del circuito, pero cedió en el tramo final, terminando segundo en su debut en maratón con un tiempo de 1:59:41. El ugandés Jacob Kiplimo completó el podio con un tiempo de 2:00:28, en una de las llegadas más destacadas de la historia de la prueba.

Lo logró tras lesionarse

Sawe logró la hazaña tras recuperarse de una lesión en otoño, retomando el entrenamiento en enero y confirmando en febrero que estaba en condiciones de competir al máximo nivel en la capital británica.

«Lo que hice en estos cuatro meses se ha convertido hoy en un buen resultado. Quiero dar las gracias al público por apoyarnos; ayudan mucho y te hacen sentir fuerte», añadió.

El atleta fue acompañado por cerca de un millón de espectadores a lo largo del recorrido junto al río Támesis hasta la meta situada en The Mall, frente al Palacio de Buckingham.

Con información de – RT