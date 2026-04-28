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Iniciativa china que invita a jóvenes estadounidenses a programas de intercambio y estudio se ha implementado adecuadamente 
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April 28, 2026

Iniciativa china que invita a jóvenes estadounidenses a programas de intercambio y estudio se ha implementado adecuadamente 

  • abril 27, 2026
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BEIJING, La iniciativa propuesta en 2023 por el presidente chino, Xi Jinping, consistente en invitar a 50.000 jóvenes estadounidenses a visitar China mediante programas de intercambio y estudio en el lapso de los cinco años que transcurrirían desde entonces, ha sido implementada de manera efectiva, según indica un informe elaborado por un centro de estudios y publicado hoy sábado.

Hasta principios de diciembre de 2025, más de 42.000 jóvenes de Estados Unidos habían llegado al país asiático en el marco de esta iniciativa, de acuerdo con el informe titulado «Estudiar en China: Contribuyendo a la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad».

El mismo señala que los participantes representaban a más de 500 escuelas e instituciones de los 50 estados del país norteamericano y de su capital, Washington DC.

En cuanto a sus itinerarios, abarcaron 31 regiones de nivel provincial, así como la Región Administrativa Especial de Hong Kong y la Región Administrativa Especial de Macao.

El documento fue publicado por el Instituto Xinhua, un centro de estudios afiliado a la Agencia de Noticias Xinhua de China.

Con información de – Xinhua

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