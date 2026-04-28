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April 28, 2026

Granizada histórica en Tulcán: hielo de hasta 40 cm inunda viviendas y colapsa la ciudad

  • abril 27, 2026
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Tormenta extrema deja barrios anegados y deslizamientos en vías clave de la frontera norte

Una intensa tormenta sorprendió a la ciudad de Tulcán la tarde del domingo 26 de abril, dejando un escenario crítico: granizo acumulado de hasta 40 centímetros, viviendas inundadas y serios problemas de movilidad.

El fenómeno, acompañado de lluvias torrenciales, rayos y truenos, activó la respuesta de emergencia del Cuerpo de Bomberos de Tulcán, que atendió múltiples llamados en distintos sectores de la ciudad.

Granizo colapsa calles y apaga vehículos

El volumen de hielo fue tal que cubrió calles, veredas y techos, generando un paisaje completamente blanco y complicaciones en la circulación vehicular.

En sectores como la ciudadela 19 de Noviembre, uno de los más afectados, varios vehículos quedaron varados tras apagarse por el nivel de acumulación de granizo.

El fenómeno también provocó congestión en diferentes puntos de la ciudad.

Más de 50 viviendas afectadas por inundaciones

El granizo taponó alcantarillas y bloqueó sistemas de drenaje, lo que provocó que el agua ingresara a decenas de viviendas.

Vecinos, junto a equipos de emergencia, trabajaron para evacuar el agua y evitar mayores daños.

Entre los sectores más afectados, según el ECU 911, están:

  • Vivienda Popular
  • Barrio Oriental
  • Ciudadela Simón Bolívar
  • Nuevo Tulcán
  • Las Tejerías
  • La Victoria
  • Mercado del Sur
  • La Rinconada

Deslizamientos afectan accesos viales

La emergencia también dejó dos deslizamientos de tierra que interrumpieron el tránsito en puntos estratégicos:

  • Vía E-35, en el desvío hacia la parroquia El Carmelo
  • Avenida Centenario

Estas afectaciones complicaron aún más la movilidad en la ciudad fronteriza.

Recomendaciones ante lluvias y granizadas

Ante este tipo de eventos, el Cuerpo de Bomberos de Tulcán recomienda:

  • Conducir con precaución y a baja velocidad
  • Evitar zonas inundadas
  • Mantener limpios los sistemas de drenaje
  • Estar atentos a alertas oficiales

Las autoridades advierten que estas condiciones podrían repetirse, ya que en los últimos días se registran mañanas soleadas seguidas de lluvias intensas por la tarde.

Fenómenos climáticos más frecuentes

Este tipo de granizadas intensas se ha vuelto más recurrente en la región andina del país, en un contexto de cambios en los patrones climáticos.

Expertos señalan que la combinación de altas temperaturas durante el día y humedad en la tarde favorece la formación de tormentas severas.

  • Alertas meteorológicas en Ecuador
  • Lluvias intensas: recomendaciones de seguridad
  • Emergencias recientes en la Sierra

Con información de El Universo

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