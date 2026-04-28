Lluvias y radiación UV muy alta marcaron el clima en Ecuador este lunes 27 de abril

El país enfrenta precipitaciones intensas y niveles extremos de radiación ultravioleta hasta el 29 de abril

Ecuador inicia la semana con un escenario climático complejo.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la advertencia meteorológica N.º 30, alertando sobre lluvias de intensidad variable y niveles muy altos de radiación ultravioleta en gran parte del territorio nacional.

Lluvias se intensifican en varias regiones del país

Según el informe oficial, las precipitaciones se mantendrán hasta el miércoles 29 de abril, con mayor incidencia en el interior del Litoral y en las estribaciones de la cordillera occidental.

En la región Amazónica y en sectores de la Sierra, se prevén lluvias de mayor intensidad, lo que podría generar acumulación de agua, deslizamientos de tierra y afectaciones en vías.

Las autoridades recomiendan precaución, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones o deslaves.

Temperaturas variables en todo el territorio ecuatoriano

Las condiciones térmicas también variarán dependiendo de la región:

Litoral: entre 22 °C y 32 °C

entre 22 °C y 32 °C Sierra (Interandina): entre 7 °C y 23 °C

entre 7 °C y 23 °C Amazonía: entre 18 °C y 30 °C

entre 18 °C y 30 °C Región Insular (Galápagos): entre 24 °C y 32 °C

Este contraste responde a la dinámica atmosférica propia de la transición estacional.

Radiación ultravioleta alcanzará niveles muy altos

Uno de los factores más preocupantes es el incremento de la radiación ultravioleta (UV), que alcanzará niveles muy altos en gran parte del país.

La exposición prolongada al sol sin protección puede provocar daños en la piel y en la vista, por lo que se recomienda:

Usar protector solar

Evitar exposición directa entre las 10:00 y 15:00

Utilizar gorra, gafas y ropa protectora

Recomendaciones ante el clima extremo

Frente a este panorama, las autoridades sugieren:

Mantenerse informado a través de canales oficiales

Evitar cruzar ríos crecidos o zonas inundadas

Conducir con precaución en vías mojadas

Protegerse de la radiación solar

Transición climática y eventos extremos

Este tipo de condiciones responde a patrones atmosféricos propios de la época, donde la interacción de humedad y calor intensifica tanto las lluvias como la radiación solar.

Expertos advierten que estos eventos podrían volverse más frecuentes debido a la variabilidad climática global.

Clima en Ecuador: pronóstico semanal

Alertas meteorológicas vigentes

Recomendaciones ante lluvias intensas

Con información de El Universo