Ecuador activa inversión china de USD 1.700 millones: el proyecto minero que promete cambiar El Oro

Ecuador da un paso clave en su estrategia económica con la firma del contrato de explotación del proyecto minero Los Cangrejos, una iniciativa que moviliza más de USD 1.700 millones y proyecta un fuerte impacto en empleo, ingresos fiscales y desarrollo territorial, en un contexto marcado por la necesidad de atraer inversión y dinamizar la economía nacional.

Un proyecto que impulsa inversión y empleo en el sur del país

Ubicado en la provincia de El Oro, entre los cantones Santa Rosa y Atahualpa, el proyecto Los Cangrejos se perfila como uno de los desarrollos mineros más importantes del Ecuador en los últimos años. La iniciativa, liderada por la empresa ODIN Mining del Ecuador S.A., filial de MOC Group, (China) busca consolidar al país como un destino atractivo para la inversión en sectores estratégicos.

El alcance del proyecto no se limita a la explotación minera. Su impacto se proyecta en la generación de empleo, el fortalecimiento de cadenas productivas locales y la dinamización de economías territoriales que históricamente han enfrentado limitaciones estructurales.

Ingresos para el Estado y desarrollo local

Uno de los elementos centrales del contrato es la participación estatal, que alcanza el 50% del valor del proyecto. Esto representa ingresos estimados por USD 4.386 millones a lo largo de su ejecución, provenientes de regalías, impuestos y utilidades.

De este monto, más de USD 3.900 millones se destinarán al Presupuesto General del Estado, mientras que cerca de USD 480 millones serán asignados a los gobiernos locales, conforme a la normativa vigente. Este esquema busca garantizar que los beneficios del proyecto se distribuyan tanto a nivel nacional como territorial.

Regalías anticipadas desde las primeras fases

El modelo financiero del proyecto incluye un mecanismo de regalías anticipadas que permitirá al Estado recibir ingresos desde las etapas iniciales. En total, se prevé la entrega de USD 54 millones bajo este esquema.

Los pagos se estructuran en función de hitos clave:

USD 34 millones al momento de la firma del contrato

USD 8 millones al inicio de la construcción de la planta

USD 8 millones al inicio de la relavera

USD 4 millones al inicio de operaciones

Este esquema permite que el proyecto contribuya a las finanzas públicas antes de entrar en fase plena de producción.

Inversión social y compromiso ambiental

Desde 2016, la empresa ha desarrollado iniciativas en las comunidades cercanas, enfocadas en educación, salud, deporte e infraestructura. Para 2026, se proyecta una inversión de aproximadamente USD 2 millones en programas sociales y ambientales.

Estas acciones buscan fortalecer capacidades locales y acompañar el desarrollo del proyecto con un enfoque de sostenibilidad y responsabilidad territorial.

Seguridad jurídica y confianza para la inversión

La firma del contrato, concretada el 27 de abril de 2026, es el resultado de un proceso técnico que incluyó la reapertura de negociaciones a inicios del año y su cierre en marzo.

Este avance se produce en un contexto en el que Ecuador busca fortalecer su seguridad jurídica y generar condiciones más competitivas para atraer inversión extranjera en sectores estratégicos.

Contexto

El proyecto Los Cangrejos se inscribe en una coyuntura económica en la que el país enfrenta presiones fiscales, necesidad de financiamiento y desafíos en sectores clave como energía y empleo. En este escenario, la minería se posiciona como una de las principales fuentes de ingresos y crecimiento, aunque también genera debate en torno a su impacto ambiental y social.

La firma de este contrato refleja la apuesta del Gobierno por impulsar inversión privada como motor de desarrollo, al tiempo que busca equilibrar beneficios económicos con compromisos territoriales y sostenibilidad. FIN