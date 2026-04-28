Mientras el mundo habla de transición energética, indígenas denuncian que Ecuador impulsa más petróleo en su Amazonia

Marcelo Mayancha, presidente de la nacionalidad shiwiar, habla desde Santa Marta, donde se desarrolla la conferencia internacional para abandonar los combustibles fósiles

“Es muy preocupante que, mientras el mundo habla de transición energética, el Gobierno de Ecuador impulsa más petróleo en su Amazonia”, dice en una rueda de prensa, desde Santa Marta, Colombia, Marcelo Mayancha (Pastaza, 35 años), presidente de la nacionalidad shiwiar. Junto a él están los líderes de otras seis nacionalidades de la provincia de Pastaza, en la Amazonia ecuatoriana, y representantes indígenas de la misma cuenca en Brasil y Colombia.

En medio de la primera Conferencia sobre la Transición para abandonar los combustibles fósiles, que reúne a más de 50 países, ellos reclaman que en Ecuador el Gobierno anunció 49 proyectos extractivos: entre estos, 11 bloques petroleros que afectan cerca de 3 millones de hectáreas en sus territorios ancestrales de la selva amazónica.

Los proyectos hacen parte de las rondas petroleras Sur Oriente y Subandina de la hoja de ruta hidrocarburífera que la administración del presidente Daniel Noboa dio a conocer en agosto de 2025, con una inversión de 47.000 millones de dólares. Las nacionalidades indígenas que habitan allí, en Pastaza, supieron que los bloques se traslapaban con sus territorios meses después. “Nosotros estamos allí, no pueden explotar sin nuestro consentimiento”, aseguran.

Mientras el Ministerio de Ambiente y Energía afirma que sí hubo un proceso de consulta previa, refiriéndose a uno que se dio en 2012, las siete naciones se han reunido para rechazar las licitaciones.

“De nuestros territorios no habrá petróleo, habrá vida”, dijeron al unísono. En entrevista con El PAÍS, Mayancha insiste: “Los pueblos indígenas estaremos en resistencia”.

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