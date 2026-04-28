Martes 28 de abril: niveles altos de radiación UV en gran parte del país

Ecuador enfrentará este martes 28 de abril niveles altos y muy altos de radiación ultravioleta, en medio de un escenario climático marcado por lluvias variables y contrastes de temperatura en todas las regiones.

Radiación UV elevada en casi todo el territorio

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó sobre la presencia de niveles altos y muy altos de radiación ultravioleta en gran parte del país durante este martes 28 de abril de 2026.

Este fenómeno implica riesgos importantes para la salud, especialmente en horas de mayor exposición solar, por lo que se recomienda el uso de protector solar, ropa adecuada y evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y 15:00.

Lluvias continuarán hasta el 29 de abril

De acuerdo con la advertencia meteorológica número 30 emitida por el Inamhi, se mantendrán lluvias de intensidad variable hasta el miércoles 29 de abril.

Las precipitaciones serán más frecuentes en:

El interior del Litoral

Las zonas de estribación de la cordillera occidental

Mientras tanto, en la Amazonía y algunos sectores de la Sierra se prevén lluvias de mayor intensidad, lo que podría generar acumulación de agua y posibles afectaciones locales.

Temperaturas por regiones

El reporte también detalla el comportamiento térmico esperado en el país:

Litoral: entre 23.5 °C y 33 °C

entre 23.5 °C y 33 °C Región Interandina: entre 8 °C y 23 °C

entre 8 °C y 23 °C Amazonía: entre 19 °C y 35.5 °C

entre 19 °C y 35.5 °C Región Insular: entre 24 °C y 30 °C

Estas condiciones reflejan un escenario climático variable, con calor intenso en zonas bajas y temperaturas más frescas en la Sierra.

¿por qué es importante la radiación UV?

La radiación ultravioleta es una forma de energía emitida por el sol que, en niveles elevados, puede causar daños en la piel, envejecimiento prematuro e incrementar el riesgo de enfermedades cutáneas.

En Ecuador, debido a su ubicación geográfica cercana a la línea ecuatorial, los niveles de radiación UV suelen ser más intensos durante todo el año, especialmente en días con cielos despejados o parcialmente nublados.

Recomendaciones ante la alerta

Ante este escenario, las autoridades recomiendan:

Usar protector solar de amplio espectro

Evitar la exposición directa al sol en horas pico

Utilizar gafas con protección UV

Mantenerse hidratado

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Con información de El Universo