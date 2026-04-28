España activa su hoja de ruta en México para llegar al Mundial 2026 con todo a favor

La cuenta atrás ya no suena a promesa lejana, sino a planificación real. La selección española ha comenzado a mover sus piezas en México con una agenda institucional y deportiva que confirma que el Mundial 2026 se juega también fuera del césped. La visita de la RFEF encabezada por Rafael Louzán ha servido para cerrar reuniones clave con autoridades mexicanas, revisar escenarios y preparar la logística de una cita a la que España quiere llegar con el cartel de aspirante firme.

México, primera parada de un plan muy medido

La RFEF ha dejado claro que no quiere improvisaciones en una Copa del Mundo que se disputará entre México, Estados Unidos y Canadá. En esa hoja de ruta, México aparece como una base estratégica de enorme valor para la expedición española. Durante los últimos días, la federación española ha trabajado en Guadalajara, Puebla y Ciudad de México, donde ha revisado instalaciones, acuerdos institucionales y la acogida prevista para jugadores y aficionados.

Uno de los puntos más relevantes del viaje ha sido Guadalajara, ciudad en la que España disputará ante Uruguay el último partido de la primera fase. Allí, además, se prepara una “Casa de España” en la zona centro para concentrar ambiente, seguimiento y apoyo a la selección durante el torneo. Es un detalle que revela hasta qué punto el plan no solo se limita al equipo, sino también a la experiencia global del aficionado, incluyendo el creciente interés internacional en el análisis previo de partidos y tendencias de las apuestas fútbol, cada vez más presentes en las grandes competiciones.

Puebla, el último ensayo antes del gran salto

Antes de entrar de lleno en la competición, España tendrá una prueba final muy significativa. El combinado de Luis de la Fuente jugará contra Perú el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, apenas siete días antes de su debut mundialista. La elección del escenario no es casual: se trata de un estadio con historia mundialista y con capacidad para más de 51.000 espectadores, un contexto ideal para afinar sensaciones competitivas en territorio americano.

Ese amistoso llega, además, en un momento especialmente interesante para la selección. España aterriza en el torneo como vigente campeona de Europa y como número uno del ranking FIFA, dos argumentos que refuerzan la sensación de que el grupo llega en plena madurez competitiva. La preparación, por tanto, no responde solo a una cuestión de protocolo, sino a la necesidad de cuidar hasta el último detalle cuando el objetivo es pelear por algo grande.

No sorprende que muchas apuestas mundial 2026 coloquen a España entre las grandes candidatas, e incluso como favorita previa en varios mercados, una percepción que encaja con su momento deportivo y con la confianza que rodea al bloque de Luis de la Fuente.

Un Mundial distinto exige una preparación distinta

El torneo de 2026 será especial por muchas razones. Será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y con tres países anfitriones, un formato que obliga a pensar más en desplazamientos, adaptación, ritmos de competición y gestión del entorno. FIFA ya ha confirmado el peso histórico de esta edición por estructura y dimensión, así que cualquier selección con ambición necesita llegar con el terreno bien pisado desde semanas antes.

España parece haber entendido ese escenario antes que muchos. La firma del acuerdo de colaboración entre la RFEF y la Federación Mexicana, junto con la coordinación con la Embajada de España y los gobiernos locales, refuerza la idea de que un Mundial no se gana solo con talento, también con contexto, organización y capacidad de anticipación.

La sensación de que España llega en el momento justo

Todavía queda fútbol por jugar, pero el mensaje ya está lanzado. España no viaja al Mundial 2026 solo para competir, sino para instalarse desde el primer día en dinámica de candidata. México será el primer gran termómetro de ese plan. Y si la preparación acompaña al nivel que ya ha demostrado esta selección, el torneo puede abrirse con la Roja en una posición realmente privilegiada. FIN