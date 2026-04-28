China da bienvenida a más empresas extranjeras para cooperación de ganancia compartida

BEIJING, China da la bienvenida a más empresas extranjeras, incluida Jardine Matheson, para la profundización de la cooperación con China y el logro de beneficios mutuos y resultados de ganancia compartida, afirmó hoy martes el viceprimer ministro chino He Lifeng.

Él, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), hizo estas declaraciones durante su reunión en Beijing con Ben Keswick, presidente ejecutivo de Jardine Matheson.

El cargo chino dijo que durante el período del XV Plan Quinquenal (2026-2030), China ampliará inquebrantablemente la apertura de alto nivel y promoverá el desarrollo de alta calidad, creando así oportunidades de mercado más amplias para las empresas extranjeras.

Más empresas extranjeras, incluida Jardine Matheson, son bienvenidas a profundizar la cooperación con China, participar en el desarrollo de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao y lograr beneficios mutuos y resultados de ganancia compartida.

Keswick afirmó que Jardine Matheson confía en las perspectivas de desarrollo de China y que seguirá profundizando su presencia en el mercado chino, aumentando de manera constante la inversión en China y haciendo contribuciones al desarrollo sostenido y saludable de las relaciones económicas y comerciales entre Reino Unido y China.

Con información de Xinhua