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April 28, 2026

Emiratos Árabes Unidos anuncia su salida de la OPEP+

  • abril 28, 2026
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Emiratos Árabes Unidos se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderada por Riad, y de la alianza OPEP+, de la que también forma parte Rusia, a partir del 1º de mayo, anunció este martes la agencia de prensa emiratí.

«Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional», indicó la agencia Wam. La salida, además, obedece a «las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz», afirmó la agencia emiratí.

Mas información en Deutsche Welle

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