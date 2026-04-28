Emiratos Árabes Unidos anuncia su salida de la OPEP+

Emiratos Árabes Unidos se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderada por Riad, y de la alianza OPEP+, de la que también forma parte Rusia, a partir del 1º de mayo, anunció este martes la agencia de prensa emiratí.

«Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional», indicó la agencia Wam. La salida, además, obedece a «las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz», afirmó la agencia emiratí.

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