IVA al 8 % por feriado del Día del Trabajo: Gobierno impulsa turismo con rebaja temporal

Ecuador aplicará una reducción del IVA al 8 % durante el feriado extendido por el Día del Trabajo 2026, una medida del Gobierno de Daniel Noboa que busca dinamizar el turismo y el consumo interno durante cuatro días de descanso consecutivos.

IVA reducido del 30 de abril al 3 de mayo

El Gobierno nacional dispuso, mediante el Decreto Ejecutivo 368, que el impuesto al valor agregado (IVA) bajará del 15 % al 8 % entre el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo de 2026.

La medida se aplicará exclusivamente a los servicios considerados como actividades turísticas, en el marco de la reactivación económica del sector.

¿Qué servicios aplican a la rebaja del IVA?

Según lo establecido en la normativa vigente, los establecimientos deberán emitir comprobantes con tarifa reducida en las siguientes actividades:

Alojamiento

Servicios de alimentos y bebidas

Transporte: aéreo, marítimo, fluvial y terrestre, así como alquiler de vehículos

Operación turística (cuando agencias provean transporte propio)

Intermediación y agencias de viajes

Organización de eventos, congresos y convenciones

Casinos, salas de juego, hipódromos y parques de atracciones

Esta disposición se sustenta en el artículo 5 de la Ley de Turismo de Ecuador.

Feriado extendido de cuatro días en todo el país

El Ejecutivo también decretó la suspensión de la jornada laboral el jueves 30 de abril, extendiendo el descanso por el Día del Trabajo a cuatro días consecutivos.

La medida aplica tanto para el sector público como privado, conforme al Decreto Ejecutivo 354 emitido el pasado 4 de abril.De esta manera, el feriado se desarrollará en las siguientes fechas:

Jueves 30 de abril

Viernes 1 de mayo

Sábado 2 de mayo

Domingo 3 de mayo

Incentivo al turismo y consumo interno

La reducción temporal del IVA se ha convertido en una estrategia recurrente para estimular el turismo interno en Ecuador, especialmente durante feriados largos.

Con esta política, el Gobierno busca aumentar la ocupación hotelera, el movimiento en restaurantes y el uso de servicios turísticos, generando ingresos adicionales en distintas regiones del país.

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Con información de El Universo