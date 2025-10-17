Medios reportan sexto ataque de EE.UU. en aguas del caribe

«Funcionarios» citados por la prensa estadounidense dijeron que esta vez hay «sobrevivientes» en el nuevo ataque.

El Ejército de Estados Unidos atacó este jueves (16.10.2025) otra embarcación en el mar Caribe , cerca de las costas de Venezuela , de acuerdo con funcionarios citados por medios estadounidenses.

En las últimas semanas, el ejército estadounidense ha disparado en repetidas ocasiones contra embarcaciones de presuntos traficantes de drogas en el Caribe. (Archivo 15.09.2025)Imagen: Cuenta TRUTH Social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump/AFP

La ofensiva a un sexto barco, adjudicado al narcotráfico por la Administración del presidente Donald Trump, fue realizada por miembros del Comando Sur en el Caribe, de acuerdo con funcionarios citados por la cadena CBS.

El ataque tampoco fue anunciado por Trump en sus redes sociales como acostumbra, pero un grupo de funcionarios lo confirmó y aseguró que existen sobrevivientes, el primero donde se reportan ya que en los demás se han registrado 27 personas asesinadas.

No se conocieron detalles del tamaño de la embarcación, ni mayores detalles sobre fallecidos y la condición de los supuestos sobrevivientes.

En las últimas semanas, el ejército estadounidense ha disparado en repetidas ocasiones contra embarcaciones de presuntos traficantes de drogas en el Caribe.

Los ataques han suscitado críticas, en parte porque la administración Trump no proporcionó inicialmente ninguna explicación sobre la base jurídica de las operaciones, que según los críticos equivalen a ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales.

Trump informó el miércoles que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operativos encubiertos y dijo que estaba analizando la posibilidad de realizar operaciones en tierra debido a que, a su criterio, han paralizado el tráfico de drogas marítimo.

Desde agosto, el Comando Sur del Ejército estadounidense desplegó buques y aviones bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, provocando una tensión creciente entre ambas naciones.

Confirmado.net – DW