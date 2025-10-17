Urgente!

El té verde podría ser un ‘arma secreta’ contra la obesidad 
Las amenazas que acechan a los futbolistas en Ecuador: ¿qué hacen clubes para contrarrestar la inseguridad? 
Maduro denuncia la «hipocresía» de Trump: «¿Alguien puede creer que la CIA no opera en Venezuela desde hace 60 años?”
Kremlin da detalles de la futura reunión entre Putin y Trump
October 17, 2025

El té verde podría ser un ‘arma secreta’ contra la obesidad 

  • octubre 17, 2025
  • 0
  • 91
  • 3 Min Read

Un nuevo estudio profundiza en las razones por las que esta antigua bebida es asociada desde antaño con la prevención contra la obesidad.

Según un estudio publicado en la revista Cell Biochemistry and Function, los compuestos del té verde pueden reprogramar el metabolismo muscular para aumentar la sensibilidad a la insulina y la tolerancia a la glucosa.

Ya existen estudios sobre la conexión entre el mejor control del nivel de azúcar en sangre y el consumo de té verde, pero dichos estudios presentan un sesgo importante.

Gran parte de esa evidencia se ha obtenido en animales en entornos fríos de laboratorio, lo que puede activar artificialmente los procesos de quema de calorías, afirman investigadores del Instituto de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo (FAPESP, por sus siglas en portugués).

Para resolver esta incógnita, los investigadores alimentaron a los ratones con una dieta alta en grasas antes de suministrarles un extracto de té verde, manteniendo una temperatura de 28 °C durante todo el experimento.

Prevención contra la obesidad

Los ratones se dividieron en tres grupos: uno con dieta normal, otro con dieta alta en grasas y agua, y otro con dieta alta en grasas y extracto de té verde. Este último grupo presentó un mejor control glucémico, una mayor tolerancia a la glucosa y una mayor sensibilidad a la insulina.

Con «chocolates, galletas rellenas, dulce de leche y leche condensada», los ratones consumieron «el mismo tipo de comida que una persona consume diariamente», aclara Rosemari Otton, que lleva más de quince años investigando el té verde.

El brebaje milenario «protege al músculo contra los efectos dañinos de la obesidad», se lee en el artículo. Mejoró la fibra del área transversal sin afectar al nivel de otros compuestos, como el colesterol. Además, una enzima esencial en el metabolismo de la glucosa (necesario para la recuperación de los músculos) volvió a los niveles previos a la dieta alta en grasas.

El componente responsable

Aunque no pudieron identificar ningún componente específico responsable de estos efectos, sí pudieron determinar que el té verde no tendría beneficios si los organismos no produjeran una hormona específica llamada adiponectina.

Concluyeron que la combinación de los componentes del té verde y la presencia de dicha hormona es la clave para observar este efecto. Reconocen que han intentado estudiar los componentes por separado, pero no han podido reproducir «la sinergia entre los componentes» que se consigue cuando están juntos.

«Lo ideal es el consumo habitual, como vemos en los países asiáticos», advirtió Otton. «En Japón, por ejemplo, la gente consume té verde todos los días durante toda su vida y las tasas de obesidad son bajas. Pero esto es diferente a beber té durante cinco meses y esperar un efecto milagroso de pérdida de peso«, explicó.

Confirmado.net – RT

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Salud

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Salud Titulares

Una nueva técnica de resonancia magnética mejora

Un ensayo clínico de la Universidad de Nottingham (Reino Unido) ha

admin
enero 22, 2024
Salud Titulares

Restos de comida quemada documentan la gastronomía

Un estudio arqueobotánico pionero de residuos de alimentos quemados en la

admin
enero 22, 2024
Salud Titulares

Un estudio revela que en España las

Un estudio de la Universidad de Cantabria (UC), junto con la

admin
enero 25, 2024
Salud Titulares

Investigadores observan que el alcohol puede ayudar

Investigadores del Instituto de Ciencias Ambientales de Nanjing (China) han realizado

admin
enero 29, 2024